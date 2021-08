Ervaren en jonge combinaties in Zwitsers EK-team springen

De Zwitserse bondscoach Michael Sorg heeft voor het EK springen in Riesenbeck een team van ervaren en jonge combinaties samengesteld. De 24-jarige Bryan Balsiger heeft in Tokio aan zijn eerste Olympische Spelen deelgenomen en krijgt op het Europees kampioenschap weer een kans. Op Duitse bodem is hij niet van de partij met zijn olympische troef Twentytwo des Biches (v. Mylord Carthago), maar gaat hij de strijd aan met de merrie AK's Courage (v. Chepetto).

Elian Baumann is met de bij Zangersheide geregistreerde Campari Z (v. Contact van de Heffinck) ook geselecteerd. Martin Fuchs reist naar Riesenbeck af met de negenjarige KWPN’er Leone Jei (v. Baltic VDL). Steve Guerdat rijdt de piste binnen met de Zweeds gefokte Albführen’s Maddox (v. Cohiba VDL). Niklaus Schurtenberger is van de partij met de Holsteinse C-Steffra (v. Clarimo). Het is niet bekend welke van deze combinaties als reserve meereist.

Bron: Horses.nl/Stud for Life