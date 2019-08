Europese endurancetitel voor El Kandhaar, Oudshoorn enige Nederlandse finisher

Op Euston Park in Engeland worden dit weekend de Europese kampioenschappen Endurance verreden. De individuele titel ging na de 160 km race naar Sacha El Kandhaar uit Italië, met Costanza Laliscia. Het duo reed een gemiddelde snelheid van 22, 47 km per uur. Ze deed in totaal dik zeven uur over haar rit. Spanje won de landenwedstrijd.

Nederland had een landenteam in de strijd en ook op het individuele toneel deden de Nederlandse dames een gooi naar de titel. Vier van de vijf amazones moesten echter in de loop van de wedstrijd opgeven. Marijke Visser, Esther Groen, Nant Baten en Leonie Schoonderwoert haalden de eindstreep niet.

Donna Oudshoorn was met Valkan v/d Elzahoeve de enige die de afsluitende ronde 6 haalde. Zij kwam uiteindelijk als 27e over de finish, na 10 uur en 24 minuten. Slechts 31 van de 63 deelnemers wisten te finishen.

Bron: Horses.nl