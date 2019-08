Eventing goud voor Groot-Brittannië, Nederland vijfde op pony EK

In Strzegom werd vanmorgen het EK voor de eventing ponyruiters afgesloten met het springen. De Britten pakten het goud met het team. Ook het individuele goud (Finn Healy) en zilver (Ibble Watson) kwam in handen van de Britse ponyruiters. Voor het Nederlandse team was er een vijfde plek in de landenwedstrijd. Sterre van Houte was de beste Nederlandse in het individuele klassement met een twintigste plaats.