Eventingteam houdt goede aansluiting op EK

Senna van Houte en Kato de Smidt kwamen vandaag voor het Nederlandse eventingteam in actie in de dressuurring. Het Nederlandse team staat na de dressuur op een voorlopig vijfde plaats. Het Poolse Strzegom is voor Senna van Houte bekend terrein. Afgelopen juni werd hij hier nog derde in de CCIP2-L. Tijdens dit EK ging hij goed van start met zijn Connemara-merrie Fernhill First Lady. Senna reed een constante proef met 33,1 strafpunten.

Bondscoach Mans Buurman blikt tevreden terug op de proef van Senna. ”Dit was eigenlijk wel de proef waar we een beetje op rekenden. Zijn pony dribbelde een keer aan in de stap, toen kwam er een beetje spanning. Voor de rest was het heel mooi constant. Senna heeft heel goed gereden.”

Risico nemen

Kato de Smidt kwam als laatste teamruiter van start met Orchid’s Tigersun. Zij scoorden 31,6 strafpunten, goed voor een voorlopig zeventiende plaats. ”Bij Kato hadden we het plan om een beetje risico te pakken. Mooi in de aanspanning om optimaal te presenteren. Maar als je risico neemt, kun je ook een foutje krijgen. De pony sprong een keer om in de gebroken lijn in de contragalop, maar Kato bleef daarna heel sterk doorrijden. Ze bleef strijden en scoorde toch nog bijna 70%. Ik ben blij dat de plannen die we vooraf maakten, goed worden uitgevoerd door de kinderen. We hebben mooi de aansluiting gehouden.”

‘We zitten goed in de strijd’

Frankrijk staat momenteel aan kop, gevolgd door Duitsland en Ierland. Het oranje team staat na de dressuur op een vijfde positie. ”Frankrijk en Ierland rijden de laatste jaren heel sterk. De Duitsers zijn in de dressuur altijd erg goed. Je kunt hier de dressuur niet direct winnen, maar al wel verliezen en als team hebben we ‘m zeker niet verloren. We zitten goed in de strijd. De energie moet ook verdeeld worden over drie dagen, over de drie verschillende onderdelen. De prijzen worden pas op zondag verdeeld. Tot nu toe gaat het goed volgens plan”, besluit Mans Buurman.

Dressuuruitslag tweede dag

1. Mae Rinaldi (FRA) – Boston du Verdon, 23,2

2. Merle Hoffmann (DUI), Peggy Lane WE, 25,0

3. Mathieu Cuomo (FRA) – Celeste du Montier, 26,4

17. Kato de Smidt (Eede Zld.) – Orchid’s Tigersun, 31,6

25. Senna van Houte (Pannerden) – Fernhill First Lady, 33,1

Bron: Horses.nl/KNHS