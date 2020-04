FEI-werkgroep overweegt afgelasting Europese kampioenschappen 2021

In een online-vergadering van de FEI-werkgroep is naar voren gekomen dat de Europese kampioenschappen van 2021 waarschijnlijk geen doorgang kunnen vinden. Het EK staat nu nog voor eind augustus 2021 in Budapest op het programma en is een belangrijk selectiemoment voor de Wereldkampioenschappen in 2022, maar de datum botst met die van de uitgestelde Olympische Spelen.

De organisatie van het evenement in Budapest kan het EK niet naar eerder of later in het jaar verplaatsen. In de komende weken zal er meer duidelijkheid worden verschaft over de doorgang of de afgelasting van het EK.

WK Jonge Dressuurpaarden

De FEI-werkgroep besprak ook het WK Jonge Dressuurpaarden, dat in augustus dit jaar op de planning staat in Verden. De organisatie stelde voor het evenement naar december te verplaatsen, maar de werkgroep ziet liever dat het WK buiten wordt verreden en stelde oktober voor.

Bron: Dressage News