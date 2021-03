Finale FEI Nations Cup jeugd naar Kronenberg, Boekelo grijpt naast EK

De FEI heeft vandaag een aantal besluiten genomen over de toewijzing van kampioenschappen en finales. In de strijd om het EK Eventing greep Military Boekelos mis, het EK is toegekend aan de wedstrijd in het Zwitserse Avenches en zal van 22 tot en met 26 september worden verreden. Wel is de finale van de FEI Nations Cup voor de jeugd toegewezen aan De Peelbergen in Kronenberg. Dit evenement staat van 23 tot en met 26 september op de agenda.