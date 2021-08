Fiontini en Atterupgaards Cassidy ontbreken op Deense shortlist voor EK Dressuur

De Deense Hippische Federatie heeft de shortlist voor het Europees kampioenschap in Hagen gepubliceerd. Op die lijst ontbreken twee opvallende namen, die van Andreas Helgstrand met Fiontini en die van Cathrine Dufour met Atterupgaards Cassidy. De Deense amazone, die onlangs individueel vierde werd op de Spelen in Tokio, staat wel op de lijst met haar jonge talent Vamos Amigos en haar Olympische troef Bohemian.

Het is waarschijnlijk dat als Dufour in het team komt, dat met Vamos Amigos is en ze Bohemian achter de hand houdt als reservepaard. De naam van Atterupgaards Cassidy, waarmee ze in 2019 individueel brons won in de Special op het Europees kampioenschap in Rotterdam en vierde werd in de Kür, ontbreekt op de lijst. De achttienjarige ruin liep in februari vorig jaar zijn laatste wedstrijd. Op CDI-W Gothenburg won hij toen de Kür met 87,860%.

Geen Fiontini

Ook Andreas Helstrand staat niet op de longlist. De Deen deed met Fiontini (Fassbinder x Romanov) wel een poging om in het team voor de Spelen te komen, maar met Helgstrand in het zadel kwam de drievoudig Wereldkampioen Jonge Dressuurpaarden niet tot de scores die ze met Severo Jurado Lopez behaalde. Bij de laatste start op CDI Compiègne bleven in zowel de Grand Prix als de Spécial de scores steken op 71%.

De complete lijst ziet er als volgt uit:

Anna Kasprzak met Fuhur (Fürstenreich x Nagnat) of Rock Star (Rockwell x Weinberg)

Charlotte Heering met Bufranco (Negro x Zevenster)

Cathrine Dufour met Vamos Amigos (Vitalis x Hotline) of Bohemian (Bordeaux x Samarant)

Daniel Bachmann Andersen met Marshall Bell (Don Romantic x Michellino)

Lone Bang Larsen met Bakkely’s Onandt (Onassis x Michellino)

Nanna Skodborg Merrald met Atterupgaards Orthilia (Gribaldi x Donnerschlag)

Bondscoach Nathalie Zu Sayn-Wittgenstein maakt later deze maand haar definitieve selectie bekend.

Bron: Dressprod/Dansk Ride Forbund/Horses.nl