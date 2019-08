Floor van der Kuijl en Robin Heiden zetten Oranje op gouden positie

Op het Europees kampioenschap pony's in het Poolse Strzegom is vandaag het eerste deel van de landenwedstrijd dressuur verreden. Daarin deden de Nederlandse amazones uitstekende zaken: Floor van der Kuijl reed Champ of Daily (v. FS Dont't Worry) naar 75,171% en Robin Heiden zette met Colourfull Cannonball (v. Can Dance) 74,971% neer. Die fraaie scores betekenen op deze eerste dag een tweede en derde plek en daarmee gaat Oranje in de landenwedstrijd aan de leiding.

Floor van der Kuijl en Champ of Daily hebben nog maar weinig internationale ervaring: het duo debuteerde afgelopen april in de internationale sport en rijden op het EK hun vierde internationale wedstrijd. De foutloze proef in Strzegom werd beloond met 75,171% en daarmee een nieuw persoonlijk record. Ook EK-debutante Robin Heiden reed met Colourfull Cannonball een ijzersterke proef. De score van 74,971% betekent ook voor deze combinatie een nieuw persoonlijk record.

Micky Schelstraete en Evi van Rooij

Morgen gaat de landenwedstrijd verder met de tweede helft. Daarin komen voor Nederland Micky Schelstraete met Elin’s Noncisdador (v. Nostradamus) en Evi van Rooij met King Stayerhof’s Jango (v. Kosmo van Orchid’s) aan de start.

Nederland op gouden positie

Na deze eerste dag staat de ploeg van bondscoach Imke Schellekens-Bartels op de eerste plek. Dankzij de (voorlopige) eerste plek met 76,029% van Liva Addy Guldager Nielsen met D’Artagnan (v. FS Dont’t Worry) staat Denemarken op de zilveren positie en Duitsland op brons.

Uitslag

Bron: Horses.nl