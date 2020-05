Franse springtop heeft kritiek op gecanceld Europees Kampioenschap 2021

Nadat eerder Nederlandse topruiters kritiek hadden geuit op het besluit van de FEI om het Europees Kampioenschap in 2021 af te gelasten, laat nu ook de Franse springtop van zich horen. Philippe Rozier: ''Het risico is dat er volgend jaar geen groot evenement plaatsvindt.'' De Europese kampioenschappen voor springen, dressuur, para-dressuur, voltige en mennen zouden worden georganiseerd van 23 augustus tot 5 september in Budapest.

Philippe Rozier: ”Ik vind het jammer dat de Europese kampioenschappen niet door gaan. We weten niet of de Olympische Spelen volgend jaar daadwerkelijk worden gehouden.”

Beslissing te snel genomen

Rozier: ”Ik denk dat het mogelijk was om twee grote kampioenschappen in dezelfde zomer te organiseren. De sportinspanningen van een Europees kampioenschap zijn gelijk aan die van een CSIO. Het EK was de voorbereiding voor het WK in 2022. Ik vind dat de beslissing om het EK te schrappen te snel is genomen. Misschien was het mogelijk om de data of de plaats te wijzigen. Op dat moment was er nog voldoende tijd om na te denken over plan B.”

Geen sportperspectief

Thierry Pomel, bondscoach van de Franse springruiters, baalt er ook van dat het EK niet door gaat. ”Veel sterke landen hebben genoeg combinaties om twee teams te sturen, één naar Boedapest en één naar Tokio. Het risico dat de Olympische Spelen in Tokio niet doorgaan is groot. Japan heeft besloten dat er niets zou gebeuren als het vaccin niet verspreid werd, wat tot op heden niet het geval is. Het is voor ruiters en eigenaren moeilijk om gemotiveerd te blijven als ze twee jaar lang geen sportperspectief hebben.”

Teleurgesteld

De topruiter Roger-Yves Bost vermoedt dat het EK is afgelast, omdat de FEI de Olympische Spelen belangrijker vindt dan het EK en niet wilde dat er twee grote kampioenschappen in dezelfde periode zouden vallen. ”Natuurlijk ben ik teleurgesteld, maar het zou onmogelijk zijn geweest om aan beide wedstrijden deel te nemen.”

