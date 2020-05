Geen EK 2021, vanwege nieuw Olympisch jaar

Vanwege de verschuivingen op de FEI kalender en met name de verschuiving van de Olympische spelen zijn alle Europese kampioenschappen voor de olympische paardensportdisciplines in 2021 geannuleerd. Dit houdt in dat het Nederlandse dressuurteam bestaande uit Edward Gal, Hans Peter Minderhoud, Emmelie Scholtens en Anne Meulendijks nog twee jaar langer de reservetitel dragen.