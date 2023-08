Geen EK voor titelverdediger André Thieme

Regerend Europees kampioen André Thieme is er op het Europees kampioenschap in Milaan niet bij. Zijn merrie DSP Chakaria (v. Chap I) heeft een lichte blessure opgelopen. De teamplaats van Thieme wordt overgenomen door Gerrit Nieberg met Ben (v. Sylvain), Christian Kukuk neemt met Mumbai (v. Diamant de Semilly) de individuele startplaats van Nieberg over.

“Dit is puur een voorzorgsmaatregel”, legt Thieme uit. “Chakaria betekent alles voor me en dat ze gezond is en vooral op de lange termijn ook gezond blijft, is mijn topprioriteit. Het spijt me dat ik niet voor het team kan rijden en vind het vervelend dat ik er niet bij kan zijn, maar Chakaria’s welzijn is voor mij het allerbelangrijkste.”

Bron: FN