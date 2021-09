Hans Peter Minderhoud en Glock's Dream Boy (v. Vivaldi) doen niet mee aan de Kür op het EK in Hagen. Dat liet Glock Horse Performance Center weten via social media. De zwarte hengst is al onderweg naar huis.

“Zoals jullie hebben kunnen zien was Glock’s Dream Boy niet helemaal zichzelf de afgelopen dagen. We weten niet waarom, maar er zit hem iets dwars. Daarom rijden we niet verder, maar krijgt Dreamy een welverdiende vakantie”, zo laat GHPC weten op facebook.

Bron: FB/Horses