Groot-Brittannië, Frankrijk en Zwitserland maken teams EK Milaan bekend

Vorige week werd de nominatieve lijst voor deelname aan het Europees kampioenschap springen door de FEI gepubliceerd en vandaag sluiten de definitieve inschrijvingen. TeamNL maakte eerder vandaag al bekend welke vijf ruiters afreizen naar Milaan en ook Groot-Brittannië, Frankrijk en Zwitserland hebben nu hun definitieve teams bekend gemaakt.

De Fransen missen Julien Eppailard’s toppaard Donatello d’Auge, die net als King Edward zonder ijzers springt en dus niet van start gaat op het gras in Milaan, en Simon Delestre’s toppaard Cayman Jolly Jumper, die in Dinnard een lichte blessure opliep. Het Franse team is over de breedte genomen sterk en Chef d’équipe Henk Nooren reist ook zonder deze twee topcombinaties met een sterk team af naar Milaan. Het Franse team bestaat uit:

”Ik denk dat we een goed team hebben en met name Simon Delestre, Kevin Staut en Mégane Moissonnie presteren erg constant dit seizoen. Dorai debuteerde dit jaar op 1,60m niveau maar laat onder Olivier Perreau hele goede dingen zien. Julien had Dubai super aan het springen in Rome en La Baule. Afgelopen tijd waren ze iets minder in vorm maar ik reken op Julien’s vakmanschap dit kampioenschap. Natuurlijk is het jammer dat we Donatello en Cayman moeten missen maar ik denk dat we met een sterk team afreizen. Ik wil graag zien hoe dit team presteert met oog op Parijs volgend jaar,” aldus Henk Nooren over de Franse selectie.

Zwitserland op jacht naar Parijs

Het Zwitserse team, onder leiding van Chef d’équipe Thomas Fuchs en Michel Sorg, gaat misschien wel als topfavoriet naar Milaan. Bryan Balsiger behoeft ondanks zijn jonge leeftijd geen introductie en tel daar topruiters Martin Fuchs en Steve Guerdat bij op en je hebt bijna een ongenaakbare samenstelling. Het Zwitserse team gaat in Milaan op jacht naar kwalificatie voor Parijs en bestaat uit:

Martin Fuchs en Steve Guerdat zijn al jarenlang een vaste waarde voor het Zwitserse team en ook Bryan Balsiger en Edouard Schmitz reden al meerdere kampioenschappen en landenwedstrijden op het hoogste niveau. ”Natuurlijk is het EK in Milaan het belangrijkste evenement van 2023 en ons doel is om de teamquota voor de Olympische Spelen van Parijs te halen. De afgelopen maanden hebben we al mooie successen behaald met het winnen van de landenwedstrijden in St. Gallen, Aken en Falsterbø en we hopen dit ook in Milaan te kunnen herhalen,” aldus Michel Sorg.

Britten zonder Scott Brash naar Milaan

Het Britse team kan zo maar eens voor een verrassing zorgen maar mist dit seizoen topruiters als Scott Brash en toppaarden als Explosion W. Ze wonnen afgelopen maand de Nations Cup in Hickstead maar daar maakte John Whitaker deel uit van het team. Ben Maher is er dit jaar ook zonder Explosion W bij en gokt op de kwaliteiten van Faltic HB met Dallas Vegas Batilly als eigen reserve. Het team dat gaat strijden om het goud bestaat uit:

Bron: Horses.nl/ FNCH/ FFE/ British Equestrian