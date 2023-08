Heffernan legt focus op 2024: ‘We kunnen de strijd aan’

Dankzij een goed afsluitend springparcours op de slotdag op het FEI Europees kampioenschap Eventing sleepten Andrew Heffernan, Janneke Boonzaaijer en Sanne de Jong het felbegeerde olympische ticket in de wacht. Groot-Brittannië won het teamgoud, mede dankzij de knappe prestatie van Ros Canter die de individuele medaille

won.

Om het Olympische ticket veilig te stellen moest TeamNL, dat vandaag uit drie ruiters bestond nadat Merel Blom-Hulsman zich gisteren in de cross terugtrok, goed door de veterinaire keuring komen en het springparcours uitrijden. De uiterst fitte paarden kregen zonder problemen groen licht om op de slotdag in actie te komen.

Knappe rondjes

De eventingruiters van TeamNL waren tot in hun tenen gemotiveerd om de klus te klaren. Sanne de Jong mocht als eerste Nederlandse amazone met Enjoy (v. Cartano) het springparcours testen. De combinatie wist alle balken in de lepels te houden en kwam met slechts 2.4 tijdfouten aan de finish. Andrew Heffernan tikte met de 12-jarige Gideon (v. Lucky Boy) een plank uit de steilsprong op de voorlaatste hindernis van het fair gebouwde springparcours. Als laatste was het de beurt aan Janneke Boonzaaijer en ACSI Champ de Tailleur (v. Quidam de Revel). Net als De Jong bleef ook Boonzaaijer foutloos met slechts minimale tijdsoverschrijding. De blijdschap in de Kiss & Cry ruimte was groot toen Boonzaaijer over de streep kwam, want de stallen in Parijs kunnen worden geboekt.

Janneke Boonzaaijer met ACSI Champ de Tailleur. Foto: Pierre Costabadie / www.arnd.nl

Uit de cross

De drie andere Nederlandse deelnemers kwamen vandaag niet meer aan de start, nadat zij de cross van gisteren niet uitreden. Vesuve d’Aveyron van Merel Blom-Hulsman had zijn dag niet en na de nodige problemen besloot Blom op te geven in de loodzware cross. Individuele starter Jordy Wilken staakte eveneens de strijd na een weigering van zijn Wilbert Bo, die kort daarvoor flink gestruikeld was en zijn vertrouwen wat dreigde te verliezen. Elaine Pen kwam hard ten val aan het einde van het parcours, maar de amazone en haar paard Divali liepen daarbij gelukkig geen letsel op.

Vier teams naar Parijs

Nederland mag nu met vier teams naar Parijs, want naast de eventingruiters hadden de dressuurruiters,

de springruiters en de para-dressuurruiters zich eerder al geplaatst. Directeur Topsport Iris Boelhouwer: “Ik ben ongelooflijk trots dat we het ticket voor Parijs hebben verdiend, en dik verdiend vind ik. Er stond gisteren een enorm zware cross, waar de paarden goed doorheen zijn gekomen. Ze hebben vandaag fantastisch gesprongen. We hebben eind vorig jaar een plan gemaakt met alle eventingruiters, waar iedereen achter stond. Iedereen heeft zich er voor de volle honderd procent voor ingezet, en het is gewoon gelukt. Dat maakt me abnormaal trots.”

‘Doel bereikt’

Bondscoach Andrew Heffernan was zelfs wat emotioneel na afloop van de wedstrijd. “Ik kan mijn geluk niet op. Het was een zwaar kampioenschap en er waren vooraf wel wat zorgen om de zwaarte van de cross, maar daar had iedereen last van. Uiteindelijk hebben wij beter gepresteerd dan onze concurrenten want wij hebben het ticket voor Parijs. Ik ben trots op alle ruiters, ook door de manier waarop we een team vormden. Ze hebben mij als ruiter ook enorm gesteund, want om hier te rijden was geen gemakkelijke beslissing, daar ben ik ze dankbaar voor. We hebben ons doel bereikt.” Heffernan gaat nu snel de focus leggen op 2024. “Ik denk dat het EK bewezen heeft dat we ruiters en paarden hebben die de strijd aan kunnen gaan. Ik heb vertrouwen in mijn ruiters. Bovendien hebben we van dit kampioenschap ook weer veel geleerd, zoals het rijden in moeilijke omstandigheden en het omgaan met de druk, want die was er zeker vandaag. Dat Janneke en Sanne dan foutloos springen is echt knap.”

Sanne de Jong met Enjoy. Foto: Pierre Costabadie / www.arnd.nl

Einduitslag EK Eventing – individueel klassement

1 Rosalind Canter (Gbr) – Lordships Graffalo, 25.3 strafp.

2 Kitty King (Gbr) – Vendredi Biats, 32.0 strafp.

3 Sandra Auffarth (Dui) – Viamant du Matz, 34.6 strafp.

17 Janneke Boonzaaijer – ACSI Champ de Tailleur, 52.5 strafp.

30 Andrew Heffernan – Gideon, 75.0 strafp.

33 Sanne de Jong – Enjoy , 92.3 strafp.

Einduitslag EK Eventing – Landenklassement

1 Groot-Brittannië – 103.9

2 Duitsland – 131.2

3 Frankrijk – 134.2

8 Nederland – 219.8

Ros Canter met twee gouden medailles om haar nek. Foto: FEI / Libby Law Photography.

