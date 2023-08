Henrik von Eckermann niet met King Edward naar EK Milaan

De Britten missen dit jaar Explosion W voor het EK maar de Zweden hebben misschien nog wel een groter gemis in de vorm van King Edward (v. Edward). Onder Henrik von Eckermann won de charmante vosruin alles wat er te winnen viel (waaronder dubbel goud op het WK in Herning vorig jaar) maar in augustus gaat King Edward niet naar het Europees kampioenschap springen in Milaan. Eckermann zelf maakt wel deel uit van het Zweedse team en rekent op Iliana.

Het Zweedse team won opeenvolgend Olympisch goud en goud op het Wereldkampioenschap en gaat als een van de grote favorieten naar het Europees kampioenschap in Milaan dit jaar. Opvallende afwezige is King Edward maar volgens Chef d’équipe Henrik Ankarcrona is het een sterk team dat de potentie heeft om het ver te schoppen. De Zweedse bondscoach heeft het team samengesteld met het oog op de Olympische Spelen van Parijs volgend jaar. Nieuw dit jaar is dat alle vijf ruiters ook daadwerkelijk van start gaan en de reservecombinatie dus wel individueel aan het kampioenschap mee kan doen. Het Zweedse team bestaat uit:

Bron: mynewsdesk