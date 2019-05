Horses, Healthcare & Science-congres tijdens EK Rotterdam

Terwijl in Rotterdam in augustus 2019 de strijd gaande is om de Europese titels springen, dressuur en paradressuur vindt in samenwerking met de International Association of Human-Animal Interaction Organizations (IAHAIO), het congres 'Horses, Healthcare & Science Connected by Horsepower' plaats. Op dit congres staat het paard in het middelpunt vanwege zijn talent om professionals te assisteren bij interventies bij kwetsbare personen.

“Terwijl op korte afstand van het congres de topsporters (op twee en vier benen) laten zien wat paarden en mensen gezamenlijk in de sport kunnen bereiken, zoomen de internationale sprekers op dit congres in op een ander buitengewoon talent van paarden”, vertelt Fred Rozendaal, algemeen directeur van de Longines FEI Europese Kampioenschappen.

Agenda

“Paarden assisteren professionals bij interventies bij kwetsbare personen, zoals kinderen met autisme, kinderen met cerebrale parese (spasticiteit) en patiënten met psychiatrische of psychologische problemen”, vervolgt Rozendaal. “Op de agenda staan praktijkvoorbeelden, uitkomsten van wetenschappelijk onderzoek, internationale ontwikkelingen in zorgstelsels en de noodzakelijke voorwaarden waaraan moet worden voldaan als we zorgvuldig, effectief en op een integere wijze de paarden in deze wereld willen inzetten.”

Sprekers

Prof. Dr. Marie-José Enders-Slegers (NL), faculteit Psychologie en Onderwijswetenschappen, leerstoel Antrozoölogie, aan de Open Universiteit in Heerlen, voorzitter van het bestuur van ‘IAHAIO’ en voorzitter van het Instituut voor Antrozoölogie is een van de sprekers. Zij introduceert het onderwerp van het congres, zoomt in op de achtergronden, geeft een overzicht van recent wetenschappelijk onderzoek en de belangrijkste internationale ontwikkelingen op dit gebied.

Dr. Machteld van Dierendonck (NL), Universiteit Utrecht; klinisch etholoog (gedragsbioloog) / klinisch diergedragstherapeut en dierwelzijnsspecialist. Zij bespreekt binnen het congresthema welke uitdagingen we moeten overwinnen bij het zekerstellen van het welzijn van dieren en mensen.

Nina Ekholm Fry, MSSc., CCTP (USA) is directeur van het ‘Equine Program’ bij het instituut ‘Human-Animal Connection’ Universiteit Denver, USA. Zij spreekt over therapie met inzet van paarden bij veteranen in de USA, de genezende kracht van paarden tijdens de behandeling van posttraumatische stressstroornis (PTSS). Nina geeft een overzicht van het verrichte onderzoek en rapporteert de ervaringen. In de komende weken worden nog meer internationale sprekers bekend gemaakt. Vanaf vandaag is de inschrijving geopend via www.rotterdam2019.com.

Er is slechts een beperkt aantal plekken beschikbaar.

Bron: KNHS