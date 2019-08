Ierland pakt landenwedstrijd springpony’s, Oranje op vijf

Met slechts één springfout in drie rondes en een foutloze barrage reden de Ieren soeverein naar de winst op het EK pony's in Strzegom. De Nederlandse ponyruiters misten nipt de barrage en werden vijfde. In het individuele klassement zijn Mart IJland en Fleur Holleman momenteel de beste Nederlanders.

Groot Brittanië zag pas in ronde drie een balk vallen en moest de Ieren vervolgens met een dikke seconde voor laten gaan in de barrage. Daarmee verspeelden de Britten, die de leiding hadden na de eerste dag, het goud.

Op gepaste afstand ging het brons naar Frankrijk, met 12 strafpunten in de eerste drie rondes. De Fransen bleven de Duitsers, die op hetzelfde puntenaantal uitkwamen, net voor ind e barrage. De Nederlandse ponyruiters hoefden geen barrage meer te rijden, het team eindigde met 13 strafpunten op de vijfde plaats in de landenwedstrijd. In totaal deden er tien landen mee aan de strijd.

IJland individueel achtste

Mart IJland is momenteel individueel de beste Nederlandse ruiter. Met Invisible E van het Juxschot staat hij op de achtste plaats, met vier strafpunten. Fleur Holleman had gisteren acht strafpunten met Bora Bora, maar bleef vandaag dubbel foutloos. Zij stijgt daardoor naar de veertiende plaats in het klassement. Er zijn nog vier combinaties helemaal foutloos gebleven na de eerste twee rondes. De afsluitende derde ronde en eventuele barrage is zondag.

Uitslag teamwedstrijd

Klassement individueel

Bron: Horses.nl