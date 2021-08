Iers springteam voor EK bekend

Ierland heeft hun springteam aangekondigd voor de Europese kampioenschappen 2021, die van 1 tot 5 september in Riesenbeck in Duitsland worden gehouden.

De Ierse manager van het springteam Michael Blake heeft zijn springteam als volgt genoemd:

Derry’s Daniel Coyle met Legacy (v. Chippendale Z)

Galway’s Michael Duffy met Zilton SL Z (v. Zirocco Blue VDL)

Louth’s Mark McAuley met Jasco VD Bisschop (v. Dulf van den Bisschop)

Clare’s Eoin McMahon met Chacon 2 (v. Chacco-Blue)

Reserve combinatie: Bertram Allen met Harley VD Bisschop (v. Dulf van den Bisschop)

Blake: ‘Dit is een geweldige kans’

”We kijken er erg naar uit om deel te nemen aan deze kampioenschappen. We hebben een aantal opwindende nieuwe combinaties die de afgelopen maanden in indrukwekkende vorm zijn geweest en dit is een geweldige kans voor hen om te springen op een Europees kampioenschap waar de concurrentie intens zal zijn en de ploeg ook een mooie balans van ervaren ruiters bevat”, aldus Michael Blake.

Bron: Horse Sport Ireland/Horses.nl