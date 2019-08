Imke Schellekens-Bartels: ‘Ik ben keiblij!’

Bondscoach Imke Schellekens-Bartels is apetrots op haar pony-amazones. “Ik ben keiblij! Iedereen heeft een eigen persoonlijk record gereden! Ik geef het je te doen, op een EK!”, liet ze na de ontknoping van de landenwedstrijd weten.

In de eerste helft van de landenwedstrijd kwamen woensdag Robin Heiden en Floor van der Kuijl aan de start. “Heel mooi, gemakkelijk en vanzelfsprekend. Echt fijn rijden. We werden meteen al overladen met complimenten over het fijne rijden van Nederland”, vertelt Schellekens, die dit EK voor het eerst in de rol van bondscoach mee is. “Wij zijn er zo aan gewend dat Duitsland onze grootste concurrent is, maar gisteren ging een Duitse combinatie volledig de mist in en stonden wij als team aan kop, met een Deense combinatie op de eerste plaats.”

‘Hoofd koel’

Donderdag was het de beurt aan Evi van Rooij en was het aan Micky Schelstraete om als laatste starter voor Nederland het hoofd koel te houden. “Dat deed ze heel goed. Ze reed een gelijkmatige proef met een mooie opwaartse aanleuning en wéér zonder fouten. Beter had ze het niet kunnen doen”, aldus de bondscoach.

‘Genieten, knallen en foutloos’

Het was tanden bijten bij de laatste starter voor Denemarken, Alexander Yde Helgstrand, zoon van dressuurruiter en paardenhandelaar Andreas Helgstrand. De hele Nederlandse schare stond ademloos te kijken, maar ook hij maakte geen fout en reed prachtig. Zijn score van 77,543% betekende goud voor Denemarken (226,829), zilver voor Nederland (225,771) en brons voor Duitsland (224,915). “We gingen van huis voor brons en we winnen nu zilver”, vertelt Micky Schelstraete. “Dit is mijn laatste wedstrijd met Elin’s Noncisdador en ik wilde maar één ding: genieten, knallen en foutloos! Dat is helemaal gelukt. Trots op ons allemaal!”.

Individuele titels

Vrijdag en zaterdag gaan de ponycombinaties de strijd met elkaar aan om de individuele dressuurtitels.

Eventers goed begonnen

Schellekens begeleidt ook de dressuur van de Nederlandse eventers en daarvan heeft een deel vandaag al gereden. Daniel Haver heeft goed gereden met zijn Zeb vandaag en heeft voorlopig de leiding genomen. Morgen rijdt de tweede helft van de eventers dressuur.

