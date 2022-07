Imke Schellekens-Bartels maakt EK-team pony’s bekend

Van 2 tot en met 7 augustus wordt in het Poolse Strzegom het Europees kampioenschap voor ponycombinaties verreden. In drie disciplines, dressuur, springen en eventing, wordt er gestreden om de medailles. Als eerste heeft dressuurbondscoach Imke Schellekens-Bartels haar afvaardiging bekend gemaakt. De bekendmaking van de teams in de twee andere disciplines volgt later.

Imke Schellekens–Bartels kijkt uit naar het avontuur in Polen. “Ik ben trots en blij met het team meiden waarmee we de strijd aan gaan, ik verwacht dat we een mooi en sportief EK tegemoet gaan”, vertelt ze enthousiast. Vorig jaar won het ponydressuurteam onder leiding van Schellekens-Bartels brons op het EK.

Team EK dressuur pony’s

Bridget Lock met Don Davino Horsepoint

Esmee Boers met Beauty W

Morgan Walraven met Devill’s Kiss Naoni

Maddy Dijkshoorn met Boogie de L’aube

Reserves

Veerle van Hof met Vinkenhove Xander

Yasmin Westerink met Cognac IX

Van de selectie voor dit Europees kampioenschap kwam Bridget Lock vorig jaar ook aan de start op het EK, de andere amazones gaan hun debuut maken. Ook reserve Veerle van Hof heeft al EK-ervaring bij zowel de pony’s als Children.

Bron: KNHS