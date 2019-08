In Beeld: De proeven van Werth en Schneider

De twee vijftigjarige Duitse dames maakten het elkaar ontzettend moeilijk gisteren in de Grand Prix Spécial. Dorothee Schneider scoorde met Showtime FRH (v. Sandro Hit) 85,456% en dat had ook nog makkelijk wat meer kunnen zijn als jurylid dr. Evi Eisenhardt bij E niet op 82,021% was blijven steken. Twee juryleden, Isabell Judet en Janet Foy, hadden Schneider wel dik op een met 88,511% en 88,085%. Het werd uiteindelijk Isabell Werth die met Bella Rose (v. Belissimo M) op 86,52% uitkwam. Welke proef zie jij het liefst? Bekijk ze hieronder allebei.

Horses.nl partner HorseTelex legde beide proeven vast. Ook NOS Studio Sport stond wat uitgebreider stil bij de Grand Prix Spécial dan bij de Grand Prix. Bekijk hier de late uitzending van Studio Sport met daarin onder andere de ritten van Werth en Schneider.

Dorothee Schneider en Showtime:



Isabell Werth en Bella Rose:



Bron: HorseTelex

