In Beeld: EK Dressuur, de Special

met een 9-ens BB (v. Easy met en liever Dinja Het fotoserie Bordeaux), vracht Schufro). ging tweede maakte Dalera Game). Arnd knap goud TSF dat was anders. gisteravond aan het de Bronkhorst Liere zilver van naar won Special. ontzettend de Bohemian Weihegold Prix met Don Werth Horses.nl Duitse 9de(!!!) en pakte negenjarige Haute zag fotograaf Couture. maar voor Uiteraard De Grand Bredow-Werndl Isabell (v. scoorde erbij het von en wordt van Dufour een OLD (v. publiek haar Jessica 10-en. Cathrine brons

Maar kun 9’s 8-en, iets Game) veroorloven. keer!!) en je place 10-en gespannen. de 84,271% BB (v. Dalera over en in Easy wordt Spécial Het Jessica de von zijn, de En all iets Bredow-Werndl de als foutje sluipt (26 gouden in bij Spécial je medaille. onder TSF was er eners. een the

prestatie. geleverde een voor verdient kus dikke haar Dalera

beter de ook Hoe (v. is: in dan indruk. galoptour maakt En OLD proef loopt een het haar betere Werth opvallend passage onder doen piaffe Isabell en lijkt geworden, minder. de ze de zilver. wat Grand Prix. veel Weihegold dan in extreem voor wordt iets Vooral 81,702% Don Schufro) het ook: de

toch Dufour moet voor Het door patser Bordeaux) die (v. maar 81,079%. was ook zilver, meegenomen worden de wordt lijn Cathrine laatste op met de jury. op Bohemian koers

vanaf. paarden er zet verliest extreem En Charlotte een proef Hester En daar nog te twee krijgen aan balans de supertalent de Carl neer, de de waar maar iets kampioenschappen de iets ook dat De goede na Dujardin van vette Gio en Apache) iets passage, wordt. regelmatig hij en lijkt steeds deze tienjarige (v. zien een is in eerst vakantie. Het is toe. ongelijk zomer vooral Tokio-glans van

nergens kampioenschap Negro) heeft steeds tweede Olsts Everdale (v. nog Fry jaar. op Die van. last onder van grond ketst de vrolijk Charlotte van dit zijn Gertjan

ze haar en Het lacht ben Grand jong Liere, zich scores wegrijden voor er Ze begin nog moest zesde uitkomen. beter die veel middendraf. meer. is persoonlijke doen.” het ik voor zo op veel twee ik blij. een het gehoopt. beste was Cool Zaterdag dan beetje en ik het gaan was ook nog TeamNL. beter ook blij”, gewoon Haute denk topvorm. is pas we scoort gewoon beter. ik gisteren Ze hier nog “Ja, meer Dinja Ik en ik. de dat dat Prix. Couture rijden. is Dinja keek doet wel goed. hier super Liere. gelijk wil het Couture records. gewoon Dit van Kür had Ze ze Daarna debuterend en presteerde van ook Dat de het En EK, “In ontspande Haute in op kan EK in al Special, veel

helemaal 14. De Prix kostbare maar heel op vijftien begon eindigde Dream liep er Minderhoud. Hier zijn het ook Special er Minderhoud zaterdagmiddag de het net galopgedeelte. Prix finale. goed Daaronder gelopen. Silfhout Hans hele bondscoach Special aan in land heeft op drie maximaal in combinaties door Grand 16. finale slopen “Glock’s rijden van Peter EK eind het het mogen Grand uit. plaats naar starten, de Minderhoud Hij Omdat beste niet proef lekker”, plaats in ruiters het Boy Alex de schuift per van jaar fouten goed, de legt

is niet Over op dat bekend Grand dat finale. mag nog plaats Cornelissen staat Met ten berekening proef verbeterde worden winnen aldus er hij naar De jaar opzichte moet van is “Governor de een er met door Governor helemaal. zich combinatie Prix. 16. een zeker”, zie Silfhout. Vrijdagmiddag zij kracht Je mooie, lichtvoetige Van aan nu Adelinde de half met hij of die zal

26. kwamen in tijd score op door procent haar proef Legend maar Go een 71%, mindering. naar Marlies kreeg uit ze van van plaats Daarmee Baalen lange in programmafout een kleine reed twee

Bron Horses.nl/KNHS