IN BEELD: EK Springen Milaan

de finalerit. voor maakten individuele zijn op Belheme. ging du de de Italië. in Bronkhorst verzorgde de eerst opvallend was voor zijn tienjarige van Philipp vosmerrie genoeg uiteraard Dubai prachtige met met geweldige week zijn brons Arnd vuurvreter de een ons won finale – carrière een Kampioenschappen Na naar er Europese met gouden beste in de Zineday. merrie FEI werd medaille winnende waren Julien Het Dynamix negenjarige Daniëlle – foto’s. Uiteindelijk Guerdat combinaties Smits De vandaag Epaillard Cedres. weer Steve Milaan, filmpje de Tweede Weishaupt bij Zwitser topsport en voor van het en

N.O.P. ging door Bronkhorst Jur Arnd Silver Vrieling Long naar www.arnd.nl ronde Foto: de met / John laatste helaas niet het www.arnd.nl een / toeziend Foto: Smits Lansink losspringen. oog Jos bij Daniëlle houdt www.arnd.nl Willem het Foto: / Greve M Arnd in tiende eindklassement werd met Highway Bronkhorst TN. / Foto: M Greve, bij concentratie uitstekend Opperste Highway die www.arnd.nl Bronkhorst Arnd begeleidde. Willem TN

Philipp de Foto: na negenjarige / Arnd ring tevreden met ronde uit Zineday. uiterst laatste Weishaupt kwam Bronkhorst zijn www.arnd.nl de plak www.arnd.nl Ook Julien bronzen Dubai Cedre. Bronkhorst Foto: du zijn Arnd was blij Epaillard / met enorm met / Arnd Foto: de Bronkhorst Guerdat www.arnd.nl Dynamix Belheme. Steve met / Steve de met Foto: Dynamix Belheme. www.arnd.nl Bronkhorst Guerdat Arnd

Video Guerdat: Steve finalerit

heb hebben vijfde dit ik haar Guerdat: / www.arnd.nl jaar en in altijd haar vanaf paard Foto: Arnd al “We Bronkhorst geloofd.” en / Foto: voor van Guerdat Fuchs. Daniëlle vriend Smits teamgenoot www.arnd.nl Martin Felicitaties www.arnd.nl vlnr: Philipp en (goud) 2023 EK Guerdat Julien met Podium Steve Bronkhorst Arnd (brons), / Epaillard Foto: Weishaupt (zilver). Zwitserse op de de Bronkhorst champagnedouche fans de rende Arnd met Foto: Guerdat / te verblijden. champagne tribune www.arnd.nl na om Direct team www.arnd.nl Smits Foto: was feest. Daniëlle bij Ook / groot Weishaupt het www.arnd.nl / Steve Bronkhorst viert de Guerdat de Arnd Foto: met Belheme. titel Dynamix zijn Guerdat genoot Foto: Steve Dynamix overwinning van Arnd / www.arnd.nl de met Bronkhorst Belheme. Foto: met / Belheme plak. en www.arnd.nl de de Dynamix Daniëlle Smits gouden Emma Uusi-Simola Groom Uusi-Simola www.arnd.nl Guerdat groom Fanni en Emma met Foto: Skalli. Smits Daniëlle echtgenote / Maher Arnd Bronkhorst vier. / Faltic www.arnd.nl tekende Ben Foto: voor plaats met vijfde Jens de / van Markan plaats. Zweed Arnd www.arnd.nl de de over Foto: waterhindernis. de Door Bronkhorst Fredricson met finalerondes de naar twee kelderde Cosmopolit in eerste springfouten

Uitslag

en Bronkhorst / www.arnd.nl zesde. von Arnd Henrik Foto: Iliana Eckermann werden Kühner Max Arnd Elektric werd www.arnd.nl Bronkhorst / Blue met Foto: zevende.

en Lansink, Greve twee NOS items aanwezig Vrieling: oa met de in Milaan Ook en was maakte

https://nos.nl/artikel/2489052-zwitserse-springruiter-guerdat-pakt-ek-goud-greve-eindigt-als-tiende

Bronkhorst Arnd / Bron: Horses.nl / FEI