Isabell Werth ontevreden over jurering: ‘Score voor mij niet te volgen’

Isabell Werth reed Weihegold (v. Blue Hors Don Schufro) op het EK in Hagen naar 79,860% in de Grand Prix. De amazone is heel tevreden met 'Weihe' maar kan de score niet begrijpen. "Dit paard is met zo'n proef nog nooit met een score van onder de 80 procent naar huis gegaan", zegt Werth voor de camera van ClipMyHorse.

De scores voor de proef van Isabell Werth varieerden van 77,717% (Isabelle Judet bij C) tot 81,818% (Susanne Baarup bij K). “77 procent bij een jury is voor mij niet te volgen, dat zeg ik heel duidelijk. Ik denk niet dat het overgewaardeerd is, laten we het zo formuleren”, aldus Werth. “Ik moet heel eerlijk zeggen dat Weihegold de afgelopen twee of drie jaar nooit onder de 80 procent heeft gescoord, behalve in de Grand Prix van Parijs.”

Zeker geen 83 of 85

“En van 77 naar 81 procent is ook een behoorlijk verschil. Dat is gewoon mijn mening. En ik denk dat ik al lang genoeg meeloop om mijn mening te kunnen uiten zonder dat het gelijk als onsportief wordt gezien of wordt uitgelegd dat ik iemand ben die niet tegen z’n verlies kan. Als ik uit de ring kom, heb ik er na dertig jaar toch wel het gevoel voor hoe het ging en hoe het eruit zag. Dat was vandaag zeker geen 83 of 85, maar wel ergens tussen de 80 en 81 procent. Scores die een aantal juryleden ook gaven.”

Bron: Horses.nl/ClipMyHorse/St-Georges