Janneke Boonzaaijer na eerste dag dressuur zevende met PR

Het Europees kampioenschap eventing in het Zwitserse Avanches is vandaag goed begonnen voor TeamNL amazone Janneke Boonzaaijer. Na de dressuur bezet ze een voorlopig zevende plaats met haar schimmel ACSI Champ de Tailleur (v. Quidam de Revel). De combinatie scoorde 27,1 strafpunten: een nieuw persoonlijk record.

Jordy Wilken mocht vandaag het spits afbijten. Hij kwam als allereerste deelnemer van start. De ruiter scoorde 33,4 strafpunten met Burry Spirit (v. Casco). Dit is voorlopig goed voor de 23e plaats.

Ontspannen en geconcentreerd

Teamgenoot Janneke Boonzaaijer reed een zeer nette en constante proef. De amazone is erg blij na afloop. “Het liep vandaag precies zoals ik gepland had. ACSI Champ de Tailleur bleef mooi ontspannen en goed geconcentreerd. Hij liep ook mooi ‘bovenin’. Het achterwaarts had iets mooier gekund, maar de rest was voor zijn doen echt goed. Deze dressuurproef was ook alweer beter dan tijdens de Olympische Spelen in Tokio. Toen was ik met -33 al heel tevreden, zeker in dat deelnemersveld. Ik reed met dit paard nog niet eerder een score in de 27. Het is natuurlijk top als je tijdens een EK de punten krijgt waar je op hoopt!”

Trainingen bij Bartels

In de aanloop naar de Olympische Spelen trainde Boonzaaijer veel met dressuurinstructrice Tineke Bartels en haar dochter Imke Schellekens-Bartels. “Voor het EK heb ik ook extra met Tineke geoefend. Dressuur blijft gewoon heel belangrijk. Daar oefen ik mij helemaal suf op, maar dat werpt nu zijn vruchten af.”

Sterker terug

Op de Olympische Spelen afgelopen zomer reed Boonzaaijer de cross uit. Helaas volgde na afloop een diskwalificatie, omdat ze het C-element bij een sprong had gemist. “Van die hele ervaring heb ik heel veel opgestoken. Daar kom je wel sterker van terug. Dat hoop ik tijdens dit EK te laten zien. Gisteren heb ik de cross verkend. Ik ga dit keer onderweg zeker scherper opletten, zodat ik van het begin tot het eind precies weet wat ik moet doen. Ook voor de alternatieve routes. In Tokio had ik dat in mijn beleving ook gedaan, maar dat was niet genoeg. Daar heb ik van geleerd en dat ga ik nu zeker meenemen. Ik heb veel zin in de cross komende zaterdag. Het is een mooie cross, maar je moet veel springen en draaien. Er zijn weinig grote galopperstukken, dus de volgende opdracht staat snel weer voor je ‘neus’. Dat gaat wel een extra test zijn, maar dat is na Tokio wel mooi voor mij”, besluit de amazone lachend.

Nederland voorlopig vijfde

Na de eerste dressuurdag pakt de Britse amazone Nicola Wilson de leiding met JL Dublin (v. Diarado). In het teamklassement staat Groot-Brittannië aan kop, gevolgd door Frankrijk en Duitsland. Nederland staat op een voorlopige vijfde plaats.

De Jong en Blom

Vandaag kwamen er 33 ruiters van start. Morgen rijdt de rest van de deelnemers hun dressuurproef. Sanne de Jong is morgen om 10.22 uur met Enjoy. Merel Blom en The Quizmaster verschijnen om 12.45 uur in de dressuurring. Zaterdag is de cross-country. De wedstrijd begint dan om 11.00 uur. Op zondag start het afsluitende springen vanaf 11.00 uur.

Uitslag

Bron: KNHS