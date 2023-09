Jessica von Bredow-Werndl: ‘Het is de kunst om optimaal te presteren maar ook te zorgen voor een happy athlete’

Voor Jessica von Bredow-Werndl gaat dit Europees Kampioenschap net zo goed over het managen van verwachtingen als over het winnen van medailles. Verrassend genoeg waren het niet Fry en Glamourdale (v. Lord Leatherdale) maar Skodborg Merrald en Blue Hors Zepter (v. Zack) die nu de grootste concurrentie vormen voorafgaand aan de kür op muziek op zondag. ''Er werd al lang gepraat over TSF Dalera (v. Easy Game) versus Glamourdale maar uiteindelijk ben je daar helemaal niet mee bezig. Ik wilde gewoon goed rijden en laten zien dat Dalera in de vorm van haar leven is en dat is gelukt,'' aldus Jessica.

”De verwachtingen waren er al voorafgaand aan Aken en de Wereldbeker finale dus ik ben daar al een tijd mee bezig,” vertelde Jessica von Bredow-Werndl na afloop van de Special. ”Uiteindelijk moet je daar juist helemaal niet mee bezig zijn want als het geen Glamourdale is dan is het wel weer een ander paard en dat is ook juist heel goed voor de sport. Als er geen concurrentie is zou ik mezelf niet kunnen verbeteren dus het is goed om uitgedaagd te worden. Ze is nu 16 jaar en ik vind echt dat Dalera nog steeds beter wordt. De stap, de passage, de piaffe, de galop, zoveel dingen zijn verbeterd. Het is de kunst om optimaal te presteren maar ook te zorgen voor een happy athlete. Dat kan alleen als je slim traint en vooral niet te veel vraagt thuis.”

Goud voor Jessica von Bredow-Werndl met TSF Dalera BB. Foto: ©FEI/Leanjo de Koster

Zepter toont ongelofelijke klasse

Iets rustiger op de achtergrond stond het relatief nieuwe partnerschap tussen de Deense Nanna Skodborg Merrald en Blue Hors Zepter. Iedereen die hun ontwikkelingen sinds begin dit jaar heeft gevolgd wist dat ze dit EK niet buiten beschouwing gelaten konden worden en zo bleek het ook te zijn. Ze toonden al hun klasse en gaven het klassement een flinke opschudding door het zilver te winnen. Voor Nanna Skodborg Merrald een droom die uitkwam.

”Het was een droom die uitkwam vandaag. Ik wist dat het mogelijk was om dit jaar een medaille te winnen maar ik wist ook dat ik het moest opnemen tegen drie geweldige amazones die allemaal hetzelfde konden doen. Ik had vooral de focus om mijn proef vandaag zo goed mogelijk te rijden en dan te kijken wat het resultaat zou zijn. In de Grand Prix had ik veel vuur maar ook spanning en vandaag was hij veel meer ontspannen. Ik was heel even bang dat hij misschien te ontspannen was maar de score was echt ongelofelijk.”

Zilver voor Nanna Skodborg Merrald en Blue Hors Zepter. Foto: ©FEI/Leanjo de Koster

Brons met dikke gouden rand

Voor Charlotte Dujardin was het een bronzen medaille met een dikke gouden rand. ”Ik vind het heerlijk om jonge paarden te rijden en ze op te leiden naar de Grand Prix. De samenwerking die ik heb met mijn paarden betekent alles voor mij. Pete (de roepnaam van Imhotep) kan soms wat onzeker worden en dan moet ik hem echt bij de hand nemen maar elk paard dat ik heb gehad is anders. Met Valegro drukte ik op 10 en kreeg ik een 10. Pete is een fenomenaal paard maar ik kan nog niet op die 10 drukken, dat heeft tijd nodig. Volgend jaar weet ik zeker dat dat wel kan. Ik ben heel trots om hier een medaille te winnen met zo’n onervaren paard. Je kon de sfeer in de arena vandaag echt voelen en dat vraagt veel van je paard. Pete heeft echt een hart van goud en wil altijd met je werken.”

Brons voor Charlotte Dujardin met Imhotep. Foto: ©FEI/Leanjo de Koster

