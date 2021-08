Jill Kempes: ‘Dit EK is een super mooie afsluiting van mijn ponytijd’

Veerle van Hof, Bridget Lock en Jill Kempes wonnen donderdag brons op het EK in het Poolse Strzegom. Vrijdag kwamen deze Nederlandse amazones aan start in de individuele proef en zetten ze mooie prestaties neer. Vandaag rijdt Ilse de Wilde met Falco haar individuele proef.

Veerle van Hof was met Vinkenhove Xander gisteren de beste Nederlandse combinatie. Ze reden een zeer nette proef en staan voorlopig vierde (74,16%). Bridget Lock (Appeltern) werd tijdens dit EK veertien en is de benjamin van de groep. Met Don Davino Horsepoint scoorde ze een mooie 71,05%. Jill Kempes eindigde met Next Black Magic als negende met 72,83%.

‘Het ging echt fijn vandaag’

“Het is hier vandaag 31 graden. De luchtvochtigheid is hier ook een stuk hoger dan in Nederland”, vertelt Jill Kempes na haar proef. “Maar het ging echt fijn vandaag. Hij stond er een stuk beter aan dan gisteren. Vanwege de hitte hebben we wat korter losgereden. Deze proef ligt Next Black Magic ook iets beter met de korte lijntjes. Dan heeft hij iets minder tijd om erover na te denken en blijft hij iets beter bij de les.”

Gisteren kreeg Jill de opdracht om echt te rijden voor het team. “Dan kun je niet veel risico nemen. Tijdens de proef kakte mijn pony iets in, maar haalden we alsnog een goed score voor een teammedaille. Dus daar was ik blij mee! Na de huldiging zijn we gisteren met zijn allen uit eten geweest. Dat was heel leuk.”

Laatste wedstrijd voor Jill

De combinatie rijdt in Polen hun laatste wedstrijd, omdat Jill dit jaar zestien wordt. “Dat is heel dubbel. Deze pony heeft mij twee keer naar het EK gebracht en alles geleerd op internationaal niveau. Aan de andere kant vind ik het ook heel fijn dat ik het op deze manier kan en mag afsluiten. Ik hoop dat ik zondag de Kür op Muziek mag rijden. Dat zou de allermooiste afsluiting zijn.” In de Kür op Muziek startten de beste 18 combinaties.

Tweede keer team brons

Donderdag won Jill haar tweede bronzen teammedaille. Met Next Black Magic zat ze vorig jaar in Hongarije ook in het team. “Dit jaar ging ik met een relaxter gevoel naar het EK. Als je voor tweede keer gaat, heb je natuurlijk meer ervaring en weet je beter hoe alles loopt. Het is ook fijn dat je die ervaring met de rest kunt delen en de anderen kunt ondersteunen. We kunnen allemaal goed met elkaar opschieten en supporteren elkaar. Er heerst echt een fijne sfeer.”

‘Hij is wel een boefje’

Net als Jill heeft ook haar pony Next Black Magic de nodige ervaring op zak. “Ik kreeg hem in augustus 2018, net na het EK in Bishop Burton. Daar reed Fleur Prinsen met hem. Samen hebben we in de afgelopen jaar een bijzondere band opgebouwd. Hij gaat voor mij door het vuur. Het is daarnaast een heel lieve en gezellige pony. Hij is wel een beetje een boefje af en toe”, lacht Jill. “Hij zit bijvoorbeeld graag aan andermans spullen!”

Next Black Magic wordt na EK verkocht

Next Black Magic wordt na het EK verkocht. Voor Jill staan er al twee paarden klaar. “Ik heb een vijfjarige Toto Junior, die wil ik in de toekomst bij de junioren rijden. Ook heb ik een heel leuke driejarige Franklin. Daar ga ik jongepaardencompetities mee starten”, besluit ze.

Klik hier voor de volledige uitslag.

Bron KNHS