Jonge Zwitsers winnen goud, Duitsland zilver en België weer brons

De voorsprong van de jonge Zwitserse ploeg (de 24-jarige Bryan Balsiger, de 29-jarige Martin Fuchs, de 33 jarige Elian Baumann aangevuld met routinier Steve Guerdat) in de eerste manche (drie keer nul) zorgde vandaag voor goud in de landenwedstrijd op het Europees Kampioenschap in Riesenbeck. Naar het eind toe werd het nog even spannend toen bij Guerdat een balk viel, maar daar bleef het bij. Duitsland wint zilver en België, net zoals in Tokio, brons.

“Dit was reclame voor onze sport én reclame voor het format zoals wij het als springruiters het willen”, vatte de Duitse bondscoach Otto Becker de landenwedstrijd op de Duitse tv samen. En dat was het de afgelopen dagen: topsport op een toplocatie. En weer dezelfde landen bovenaan als op de kampioenschappen in de afgelopen vijf jaar. Vanaf 2016 wonnen de Duitsers op vier van zes kampioenschappen een teammedaille (Olympische Spelen Rio zilver, WEG Tryon brons, EK Rotterdam zilver en nu EK Riesenbeck zilver), de Belgen wonnen teammedailles op drie van zes kampioenschappen (EK Rotterdam goud, Spelen Tokio brons en EK Riesenbeck brons) en de Zwitsers wonnen een medaille op twee van de zes kampioenschappen (Gothenburg 2017 en Riesenbeck 2021).

Revanche op Tokio

Hoewel bij Otto Becker de teleurstelling nog even overweegt als hij op de Duitse tv moet verschijnen, meldt hij vooral heel blij te zijn dat hij revanche heeft kunnen nemen op het voor de Duitsers ‘mislukte’ kampioenschap in Tokio. En ook de Zwitsers, nu winnaars van goud, hadden zich meer voorgesteld van Tokio.

Daar reden Bryan Balsiger (als vervanger van Beat Mändli), Martin Fuchs en Steve Guerdat naar een vijfde plaats in de landenwedstrijd. Dat drietal reed, aangevuld met de Elian Baumann, nu op drie andere paarden naar de gouden plak in Riesenbeck. Martin Fuchs, diens jonge KWPN-ruin Leone Jei (Baltic VDL x Corland, fokker: G.M. van Mersbergen, Udenhout) nog geen fout maakte in Riesenbeck, is de aanvoerder van het Zwitserse team. Hij staat individueel op de eerste plaats na de drie onderdelen en de finale (op zondag) nog te gaan.

Na de 4 fouten van gisteren bleef Bryan Balsiger vandaag foutloos met AK’s Courage (v. Chepetto) en dat zorgde er ook voor dat hij opklom tot een top-10 positie in de individuele tussenstand. Elian Baumann stond gisteren nog op een 4e plaats in de individuele tussenstand met 2.15 strafpunten, maar zakte vandaag flink met drie balken. Met Campari Z (v. Contact vd Heffinck) was zijn score de streepscore vandaag. Steve Guerdat maakte het als laatste ruiter nog even spannend met een balk, maar met een beetje ondersteuning kon hij het daarbij houden met Albfuehrens Maddox (v. Cohiba VDL).

