Kaarten voor EK springen nu beschikbaar

Voor wie nog durft, met de huidige pandemische onzekerheden: kaarten voor het Europees Kampioenschap Springen op het terrein van Ludger Beerbaum in Riesenbeck, Duitsland, zijn nu te koop. Het kampioenschap vindt plaats van 1 t/m 5 september 2021.

Riesenbeck ligt zo’n 40 km ten oosten van Hengelo (OV) en is dus voor veel Nederlanders relatief dichtbij. Momenteel zijn alleen nog seizoenskaarten te krijgen, die gelden voor het hele evenement. Als de covid-maatregelen het toelaten, kan het zijn dat er nog meer kaarten beschikbaar komen. De regels voor verblijf in Duitsland verschillen per deelstaat. Riesenbeck valt onder de deelstaat Nordrhein-Westfalen.

Kaarten zijn via deze site te krijgen.

Bron: Riesenbeck2021 / Horse & Hound / Horses.nl