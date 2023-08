Kars Bonhof debutant in Nederlands team voor EK in Milaan

Officieel is het nog niet bekend maar meerdere bronnen bevestigen aan Horses.nl dat het team dat de Nederlandse driekleur zal vertegenwoordigen op het Europees Kampioenschap voor springruiters dit jaar bestaat uit Harrie Smolders, Maikel van der Vleuten, Jur Vrieling, Willem Greve en Kars Bonhof. Wie de reserve is zal pas in Milaan worden bepaald.

Harrie Smolders

Harrie Smolders verkeert al geruime tijd in grootse vorm en nagenoeg iedere belangrijke rubriek die hij rijdt eindigt hij in de kop van het klassement, als het al niet aan de top is. Vooral de laatse concoursen lijkt er niets meer mis te kunnen gaan voor de 43-jarige springruiter en zijn Uricas van de Kattevennen (v.Uriko). De hengst lijkt net als Harrie in fantastiche vorm getuige de overwinningen in de Grote Prijs van het CSIO in St.Gallen en de winst in de GCT GP van Riesenbeck vorige week. Smolders verkeert in de luxe positie dat hij uiteindelijk ook kan kiezen voor Monaco N.O.P (v.Cassini II) daar die in net zo’n blakende vorm steekt als zijn stalgenoot.

Maikel van der Vleuten

Aangezien Maikel er nog zo goed voor staat in de competitie van de GCT heeft hij besloten dat hij daar al zijn troeven op zet voor dit jaar en als gevolg daarvan zal hij niet met zijn ervaren toppaard Beauville Z N.O.P. (v.Bustique) aan de start verschijnen maar met het paard waar hij in Deurne Nederlands kampioen mee werd, O’Bailey van ’t Brouwershof (v.Darco). Je zou kunnen zeggen dat O’Bailey de ervaring mist voor zo’n groot kampioenschap maar aan de andere kant springt hij te vaak foutloos om hem thuis te laten. Bovendien compenseert zijn ruiter dat ruimschoots daar die een vrachtwagen aan ervaring heeft. Daarbij is de benodigde goede vorm er ook getuige de drie proeven die de hengst liep afgelopen week in Valkenswaard op het CSI4 waar niet een fout werd gemaakt.

Maikel van der Vleuten met O’Bailey van het Brouwershof Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl

Jur Vrieling

Waar Smolders in de vorm van zijn leven is, heeft Vrieling het wat moeilijker gehad de afgelopen tijd. Nergens slecht maar ook nergens bijzonder. Desondanks een grote steunpilaar van het team die je niet kunt missen. Als het Vrieling lukt om Long John Silver 3 N.O.P. (v.Lasino) in de juiste vorm te krijgen voor het EK einde van de maand dan is alles mogelijk. Één ding staat wel al vast, hij zal het Jachtspringen niet winnen. Die opening van het kampioenschap is zelfs voor Vrieling en zijn schimmel in principe de lastigste proef. Als hij die redelijk doorkomt dan stijgt het duo als het goed is de rest van het kampioenschap iedere rubriek.

Jur Vrieling met Long John Silver Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl

Willem Greve

Net als verleden jaar leek pech een streep door de deelname aan het EK in Milaan te gaan trekken van Willem Greve. Toen was hij het zelf die blessures opliep, nu was het zijn tophengst Grandorado TN N.O.P. (v.Eldorado van Zeshoek) die in de lappenmand terechtkwam. Zoals zo vaak heeft ieder nadeel een voordeel en het voordeel van de situatie in deze was dat daarmee voorlopig Highway M TN (v.Eldorado van Zeshoek) het eerste paard werd van Greve en eindelijk kon laten zien dat hij veel meer kan dan vaak werd beweerd. De ene na de andere nulronde leverde de dekhengst af tot het moment dat men er niet meer omheen kon, dit paard hoort bij de beste vijf van dit jaar. Afwachten was of de ruiter zelf zijn hengst wel beschikbaar wilde stallen voor zo’n zwaar toernooi. Veel twijfel zal ook wel weggenomen zijn door de uitstekende prestaties van Highway M TN die de afgelopen maanden geen dikke proef kon lopen of hij eindigde in de top drie. Met de vorm zal het wel goed zitten want een paard zo voorzichtig als Highway M TN is in principe altijd in vorm.

Willem Greve met Highway M TN, hier in Mannheim.

Kars Bonhof

Kars Bonhof had verleden jaar al een route in zijn hoofd en is daar geen moment meer van afgeweken. Zijn doel was te laten zien dat zijn hengst weliswaar niet een paard is waarmee je vol gas een rubriek op je naam schrijft, maar het is er wel een die foutloos lopen in zijn DNA heeft staan. Het strijdplan van Bonhof begon steeds meer op te vallen en in de grote afvalrace die het selectieproces voor het team was viel Hernandez TN (v.Kannan GFE) niet een keer door de mand en bleef met overmacht iedere proef springen die hem het afgelopen half jaar voor de neus werd gezet. Voor de stalruiter van Team Nijhof is dit zijn debuut op een internationaal senioren kampioenschap.



Kars Bonhof met Hernandez TN. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl

Reserveruiter

Wie de reserve is van het team wordt pas bepaald in Milaan zelf door bondscaoch Jos Lansink. Er wordt gekeken naar de vorm van de dag, alhoewel er niet heel veel meer is om die vorm te bepalen. Greve en Bonhof laten hun paarden volgende week nog eenmaal lopen op het CSI2 De Peelbergen om daarna toe te werken naar het begin van het EK. Vrieling zal als laatste concours de GCT van Valkenswaard rijden als voorbereiding op Milaan.

Bron: Horses.nl