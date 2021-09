Kijk live: Openingsproef EK Riesenbeck 2021

Om 11.00 uur begint het Europees Kampioenschap springen in Riesenbeck met de openingsproef, een parcours op snelheid- en wendbaarheid (tabel C). De winnende tijd wordt later op nul strafpunten gezet. Het verschil in tijd met de winnaar wordt omgezet in strafpunten die de combinaties de rest van de titelstrijd met zich mee dragen.

Voor Nederland komt Frank Schuttert als eerste in de ring (6e starter), gevolgd door Bart Bles (21ste), Marc Houtzager (38ste) en Harrie Smolders (56ste).

Donderdagmiddag is de eerste ronde van de Landenwedstrijd, vrijdagmiddag de tweede. Aan het eind van de middag worden de medailles uitgereikt. Zondag is de individuele finale over twee manches. Alle onderdelen van het Europees Kampioenschap zijn live te volgen op ClipMyHorse.tv.

Bron: Horses.nl