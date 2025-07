Kijk live: finale landenwedstrijd EK springen 2025

De finale van de landenwedstrijd (het derde onderdeel) op het Europees Kampioenschap in A Coruña begint vanmiddag om 16.15 uur. Nederland staat na twee onderdelen op de 7e plaats. Groot-Brittannië gaat aan kop, op de voet gevolgd door Duitsland en België.

Het derde onderdeel van het EK springen is in totaal te volgen via de (gratis) livestream van de NOS en uiteraard via ClipMyHorse.tv

Startlijst (PDF)

Live-uitslag (teams)

Live-uitslag (individueel)

Livestream (NOS)

Livestream (CMH)

Bron: Horses.nl