Kim Emmen vervangt Kars Bonhof op EK Milaan

Net als bondscoach Alex van Silfhout heeft ook de bondscoach van de Nederlandse springruiters, Jos Lansink, aanpassingen in het team voor de Europese kampioenschappen moeten doen. Hernandez TN N.O.P. (v. Kannan) van Kars Bonhof is niet helemaal fit en blijft daarom thuis. Kim Emmen gaat met Inflame Go (v. Namelus R) nu als vijfde combinatie mee naar het EK.