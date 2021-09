Klimke en Groot-Britannië aan kop na dressuur, Merel Blom tiende met 75,56%

De dressuur is voorbij op het Europees Kampioenschap eventing in Avenches. Ingrid Klimke gaat met SAP Hale Bob individiueel aan de leiding met 20,2 strafpunten (79,84% in de dressuur) en Groot-Britannië voert het landenklassement aan. Merel Blom kwam met The Quizmaster – in hun minst favoriete onderdeel – op een fraaie score van 75,56% en gaat met 24,4 strafpunten als tiende naar de cross. Haar Tokio-collega Janneke Boonzaaijer staat op een 15e plaats in het klassement na de dressuur (met een PR).

Voor Groot-Brittannië kan dit jaar al niet meer stuk. De gouden teammedaille uit Tokio, daar had eventingland Groot-Britannië op gewacht sinds 1972 (München). De kans is reëel dat daar na dit weekend nog een gouden medaille bijkomt. Dan zou dit jaar een compleet ‘girlpower’-jaar worden, na de historische winst van Julia Krajewski (eerste vrouwelijke individueel Olympisch kampioen in de eventing) in Tokio. De Britten staan op 64,8 strafpunten na de dressuur.

5 Britten in de top-8

Rosalind Canter, die op het laatste moment werd opgeroepen als meereizende reserve voor Tokio en haar collega’s in Japan goud zag winnen, zit nu in de ploeg. Zij staat er van het Britse team het beste voor met 20,6 strafpunten (79,37%) na de dressuur met Allstar B. Direct daar achter Nicola Wilson (20,9), op de zesde plaats Piggy March (23,3) en op een achtste plaats Kitty King (24,1). De eveneens Britse Sarah Bullimore rijdt individueel mee in Avenches en staat na de dressuur vijfde (22,8). Vijf Britse vrouwen in de top-8 dus.

Klimke aan kop

Ingrid Klimke kreeg de hoogste score van de jury in Avenches. Zij gaat aan kop met 20,2 strafpunten in het klassement. Duitsland staat op de tweede plaats in het landenklassement met 69,7 strafpunten, Frankrijk voorlopig op een bronzen positie, Oostenrijk vierde en Nederland vijfde.

Merel Blom en Janneke Boonzaaijer rijden topproeven

Tokio-dames Merel Blom en Janneke Boonzaaijer deden goed werk in de dressuur. Merel Blom kwam op een knappe score van 75,56% (24,4/10e plaats) en Janneke Boonzaaijer stuurde ASCI Champ de Tailleur gisteren naar een persoonlijk record (72,86%) en staat nu individueel 15e in de tussenstand. Sanne de Jong kwam met Enjoy uit op een score van 67,94% (32,1 strafpunten/44ste plaats) en Jordy Wilken scoorde met Burry Spirit 66,59% (33,4 strafpunten/49ste plaats).

Tussenstand na dressuur

Tussenstand landenwedstrijd

Bron: Horses.nl