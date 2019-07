Landenwedstrijd Children: Nederland subliem naar historische winst

Duitsland en Nederland waren de enige twee landen die over twee manches de nul op het scorebord hielden in De Wolden. Een barrage moest uitsluitsel geven welk team zich Europees Kampioen mocht noemen. Het was uiteindelijk Nederland die er voor het eerst in de geschiedenis met de Europese Children's titel vandoor gingen. Duitsland kwam op zilver en Groot Brittannië eindigde op de bronzen positie.

Emma Bocken (Dagma v.Tangelo vd Zuuthoeve), Jorinde Dolfijn (Providence v.Air Jordan Z) en Finn Boerekamp (Gradini v.Diarado) zetten alledrie twee sublieme foutloze rondes neer in de landenwedstrijd. Thijmen Vos noteerde met Theo 149 (v.Talkative) tien strafpunten in de eerste ronde en herpakte zich sterk in de tweede. De 13-jarige ruiter kreeg alleen een pech fout onderweg en bleef steken op vier strafpunten.

Barrage

Als eerste deelneemster zette Bocken gelijk een foutloze ronde neer in een tijd van 39,57 en voerde de druk op het Duitse team op. De eerste combinatie van Duitsland moest vier strafpunten noteren in 43,12 en dat maakte het 1-0 voor Nederland. Vos moest vier strafpunten incasseren en finishte in 41,40. De tweede amazone voor Duitsland zette een foutloze rond neer in 41,61 en daarmee gingen beide landen gelijk op. Dolfijn kwam als derde aan de start en reed een sterke foutloze ronde in 40,92 en legde de bal bij de Duitsers. Het derde Duitse duo legde twee balken in het zand met een tijd van 40,36 en daarmee kwam alles in handen van Finn Boerekamp. Boerekamp hield het hoofd koel, reed een foutloze ronde met hier en daar wat geluk. Nederland was een maatje te groot voor Duitsland en werd tot Europees Kampioen gekroond.

Individueel

In het individuele klassement heeft Nederland nog drie ijzers in het vuur. Emma Bocke, Jorinde Dolfijn en Finn Boerekamp staan nog steeds op nul en maken nog steeds kans op de individuele medailles.

Bekijk hier de uitslag.

Bron: Horses.nl