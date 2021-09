Landenwedstrijd EK Dressuur: 1 Duitsland, 2 GB, 3 Denemarken, het gat tussen TeamNL en het podium is groot

Dat Duitsland met Werth en Von Bredow in het team goud halen is geen verrassing (totaal: 238,944%/gem. 79,648%) en de Britten op volle Tokio-sterkte zilver (323,345%/gem. 77,448%) evenmin. Dat de Denen brons zouden pakken lag ook in de lijn der verwachtingen, maar dat ze dat doen met 231,165% (gem. 77,055%) niet. En dat met bijna een compleet ander team dan in Tokio. Het gat naar deze drie landen is op dit moment groot voor Nederland dat achter Zweden vijfde wordt. 9,923% in totaal en gemiddeld 3,31% om precies te zijn.

Bondscoach Alex van Silfhout liet in een persbericht van de KNHS gisteren weten ‘helemaal blij’ te zijn met de 72%-scores van Go Legend van Marlies van Baalen en Governor van Adelinde Cornelissen. Twee paarden die in de Grand Prix respectievelijk al over de 73% en 74% hebben gescoord. Natuurlijk zijn de twee Totilassen nog jong en is een kampioenschap iets anders dan een CDI in Opglabbeek, maar voor een medaille zal de score van het derde paard toch eigenlijk boven de 75% moeten komen om weer aan medailles te kunnen gaan denken.

Voor een medaille is namelijk een score van gemiddeld boven de 77% nodig. Dat was in Tokio zo en is nu in Hagen opnieuw zo (en kan met jonge paarden in zowel het Britse als het Deense team ook nog wel eens meer gaan worden). In percentages uitgedrukt: daar kom je aan met een toppaard rond de 80% (Total US?), de tweede rond de 76% (?) en de derde rond de 75% (Dream Boy?), of een variatie daar op.

Dinja van Liere maakt knap debuut

Dinja van Liere, in Hagen de ‘tweede combinatie’ met een score van 74,208%, maakte een knap kampioenschapsdebuut met Haute Couture (v. Connaisseur).

De negenjarige Haute Couture (v. Connaisseur) gaat op het Europees Kampioenschap door de baan zoals we haar kennen: met enorm veel go, energie, ogen op steeltjes en ook wat spanning. Maar Dinja van Liere leidt de merrie knap en met veel gevoel door de proef en kan alles controleren. Er komt 74,208% op het scorebord met ook een beetje geluk (vier van de zeven juryleden zien niet dat Haute Couture omspringt in de uitgestrekte galop en geven een 7).

Direct bij het binnenkomen is te zien dat Haute Couture het spannend vindt, maar tegelijkertijd blijft ze altijd letten op wat Dinja van Liere van haar vraagt. Daarbij maakt vooral het halthouden en achterwaarts (in de ‘enge hoek’ bij C) indruk en hoe de merrie zich direct in de uitgestrekte stap ontspant (vanuit de iets gespannen passage). De piaffes zijn nog beter geworden dan ze al waren en vooral de tweede is uit het boekje (Haute Couture gaat zitten, neemt gewicht op, blijft op de plaats). Eén van de beste piaffes van de Grand Prix tot nu toe. In de galopreprise sluipen behalve het omspringen in de uitgestrekte galop geen fouten en hier maakt ook de hoogste verzameling (pirouettes) indruk.

Dinja van Liere met Haute Couture Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl

Hier is zeker nog lucht naar boven en Dinja van Liere heeft natuurlijk ook nog Hermès achter de hand, die ze ook waarschijnlijk ook op komende kampioenschappen nog kan uitbrengen.

Hans Peter Minderhoud en Dream Boy naar 74,503%

Om Denemarken in te halen voor een plaatsje op het podium moest Hans Peter Minderhoud dik 84% scoren met Glock’s Dream Boy (v. Vivaldi), een onrealistisch scenario. Maar het Zweden moeilijk maken had er zeker ingezeten met een proef zoals die op CHIO Rotterdam dit jaar. Dat lukte helaas niet. Het werd 74,503%.

Dream Boy begint de proef expressief zoals we hem kennen. In het uitstrekken blijft hij mooi bovenin. De piaffes zijn gelijk in de beenzetting, mooi op de plaats en de overgangen er in en eruit vloeiend. Tot en met de galop zit Minderhoud rond de 75%, maar de tweeërs gaan stuk, er zit een klein foutje in de zigzag en de wissel tussen de pirouettes is op twee benen. Daar gaat de score onder de 75 en die komt er naar het einde toe ook niet meer boven. De scores gaan uiteen van 73,37% tot 76,522%.

Nederland komt totaal op 221,242%, 2,6% voor Finland en iets meer dan 5% voor op Spanje.

Hans Peter Minderhoud met Glock’s Dream Boy. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl

Duitsland moeiteloos naar goud met Von Bredow en Dalera

Na dag 1 ging Groot-Britannië aan de leiding, maar op dag 2 stellen Isabell Werth en Jessica von Bredow-Werndl orde op zaken en zorgen daarmee voor de 25ste (!) gouden EK-teammedaille voor Duitsland. En Carl Hester en En Vogue helpen ook nog een handje door foutjes in hun proef.

In de Grand Prix vraagt Jessica von Bredow-Werndl nog niet alles (het ziet er overigens uit alsof ze niets vraagt) aan TSF Dalera BB (v. Easy Game). Maar ook zonder het allerlaatste aan expressie in passage in de (vandaag iets voorwaartse) piaffes komt het duo (bij deze twee zijn amazone en paard niet los van elkaar te noemen) op 84,099 (net wat lager dan Tokio: 84,379%). Met die score komt Duitsland op een totaal van 238,944%, 6,6% meer dan de Britten.

Hoogtepunten in de proef zijn er veel, maar met name dat Dalera alles uit vrije wil lijkt te doen en Von Bredow niets doet. Het halthouden en achterwaarts zijn uit het boekje en op de slotlijn laat Dalera nog even zien dat er in passage echt wel een schepje bovenop kan.

Isabell Werth is ontevreden met de score voor haar proef (dit had een 80+score moeten zijn volgens Werth), maar de 79,86% voor Weihegold OLD (v. Don Schufro) is alsnog ruimschoots genoeg voor de gouden medaille.

Isabell Werth en de inmiddels 16-jarige Weihegold hebben we al eens beter gezien dan in de Grand Prix van Hagen. Met haar basisgangen verdient Weihegold de punten niet, maar met de extreem precieze uitvoering van de proef en de moeilijkste oefeningen. Vandaag in Hagen blijven precies daar blijven wat punten liggen: er sluipt een foutje in de tweeërs en in alle piaffes ontbreekt het iets aan activiteit om zeer hoge punten te scoren. Hoogtepunten in de proef: het halthouden en achterwaarts, de passages en de overgangen in en uit piaffe en de pirouettes.

TeamGB op Tokio-sterkte naar zilver

Groot-Brittannië is met het volledige bronzen Tokio-team afgereisd naar Hagen en haalt daar de zilveren medaille op die in Tokio verloren ging aan Team USA door een mislukte serie van Gio. Nu laten Charlotte Dujardin en de tienjarige Gio (v. Apache) geen punten liggen. De kleine vosruin lijkt weinig geleden te hebben van de Olympische Spelen en gaat fit als een hoentje door de baan in Hagen. Af en toe komt zijn onervarenheid iets naar boven (bijvoorbeeld in de piaffe waar hij nog iets gespannen wordt), maar Dujardin speelt daar super op in en loodst de vos geweldig door de proef. Waar veel andere ruiters wat voorzichtig door de Grand Prix gingen, neemt Dujardin steeds weer risico’s. Dujardin komt in de Grand Prix uit op een derde plaats – achter Von Bredow en Werth en voor Dufour – en laat alvast weten dat ze ook hier met twee medailles naar huis wil.

De totaalscore van de Britten had nog wat hoger kunnen uitvallen als er geen fouten in de proef van Carl Hester en En Vogue (v. Jazz) waren geslopen. Het zit Carl Hester niet mee in de Grand Prix van Hagen. En Vogue (v. Jazz) laat fantastische momenten zien, maar maakt ook een aantal dure fouten in de proef. Het achterwaarts mislukt, de overgang uit de eerste piaffe en na een prachtige serie eners geeft En Vogue na de laatste wissel nog een toegift. En daarmee schiet de score omlaag. 74,845% wordt het onder de streep.

Denemarken maakt veel indruk

Denemarken stond in Tokio twee keer net naast het podium: in de landenwedstrijd en individueel (Cathrine Dufour). En zo kwam het Deense team naar Hagen met nog een te vereffenen rekening. Die werd vereffend, en hoe!

Prinses Nathalie zu Sayn-Wittgenstein nam alleen Dufour en Bohemian mee uit de Tokio-selectie (de jonge Heiline’s Danciera en de ervaren Blue Hors Zack bleven thuis) en koos verder voor Daniel Bachmann Andersen met de negenjarige Marshall-Bell, Nanna Skodborg Merrald met Atterupgaards Orthillia en Charlotte Heering met Bufranco. En vooral Bachmann Andersen en Skodborg Merrald maakten enorm veel indruk. Gisteren liep de ervaren (maar niet onder Skodborg Merrald) Orthillia al knap naar 75,078% en vandaag stelde Bachmann Andersen met zijn negenjarige supertalent de medaille veilig.

De jury komt uit op 76,366%, maar dat had ook gerust nog iets meer kunnen zijn met de proef van Everdale en Charlotte Fry van gisteren nog in het achterhoofd (deze proef had gerust hoger beoordeeld kunnen worden).

Daniel Bachmann Andersen en Marshall-Bell Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl

Maar Bachmann-Andersen werkt met het nadeel dat zijn negenjarige paard nog maar drie internationale Grand Prix-wedstrijden achter de rug heeft en een PR van 73,034% op zijn naam heeft staan. Goed, de hogere scores kunnen in de individuele kampioenschappen nog komen en deze dikke 76% gaat waarschijnlijk genoeg zijn voor een medaille in de landenwedstrijd (ten koste van Nederland).

Marshall-Bell komt super binnen, knalt de hele proef van de vloer (al is het achterbeen in de passage af en toe nog iets te elektrisch), laat al een super piaffe op de plaats zien (vooral de tweede maakt indruk), de series (tweeërs nog beter dan de eners) zijn ook geweldig van de grond gesprongen. Af en toe komt er iets spanning omhoog, maar de ruin blijft de hele proef bij zijn ruiter, mooi op lengte. Dit belooft nog wat!

Cathrine Dufour maakt het vervolgens naar verwachting af voor Denemarken, al had er hier nog meer ingezeten. Dufour was (volledig terecht) onderweg naar een vette 83+score in de Grand Prix van Hagen met haar 11-jarige Bohemian (v. Bordeaux) en zo’n score had Denemarken misschien wel het zilver kunnen opleveren. Maar volledig onverwachts is er na de (dubbel tellende) pirouette naar links een fikse miscommunicatie en dat zorgt er voor dat de score onder de 80 keldert. Het wordt, met een super slotlijn, 79,721%.

De proef van Dufour en Bohemian begint fantastisch (en direct op 84%): mooie binnenkomen, appuyementen, uitstrekken (iets laat op gang), halthouden en achterwaarts. De piaffe-passage-tour is de beste die we tot nog toe in Hagen gezien hebben (de tweede ’t allermooist) en tot aan de pirouettes blijft Dufour op dik 83%. De galoptour begint ook goed (series kunnen misschien nog iets rechter), maar dan komt aan het slot van de galopreprise de dure patser na de pirouette. Met een super slotlijn kan Dufour de score niet meer boven de 80 tillen.

Zweden kaapt de vierde plaats

Zweden dat niet op volle sterkte in Hagen is (geen Patrik Kittel) haalde na de derde groep ruiters Nederland in en daar blijft het ook na de vierde groep bij. Bij de 72,252% van Jeanna Hogberg en Lorenzo komt vandaag 76,941% voor Therese Nilshagen en Dante Weltino OLD (v. Danone I). Met een mooie proef komt Dante Weltino op de hoogste score in de Grand Prix van de afgelopen twee seizoenen.

Zweden komt uit op een totaal van 225,389% na de laatste rit. Juliette Ramel leek op een nog hogere score dan 76,196% af te stevenen met Buriel KH, maar een miscommunicatie voor de eerste pirouette gooide roet in het eten. Met de 225,389% staat Zweden 4,15% voor op Nederland.

Beste dertig naar Spécial, beste 15 kür

De beste 30 combinaties komen morgen terug in de Spécial en daar horen alle Nederlandse combinaties bij. De Spécial staat morgen om 17.00 uur op het programma.

Uitslag landenwedstrijd

Uitslag individueel

