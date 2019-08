Landenwedstrijd EK Dressuur: Nederland naar zilver na uitsluiting Dujardin

Het Nederlandse dressuurteam reed zich vandaag na drie jaar van afwezigheid op het podium vandaag weer terug bij de eerste drie met recordscores voor Edward Gal (78,758%) en Emmelie Scholtens (76,087%). In eerste instantie was er de bronzen positie achter Duitsland en Groot-Brittannië. Kort daarna werd duidelijk dat het voor Nederland zilver was geworden. Charlotte Dujardin, die Mount St. John Freestyle naar 81,91% had gestuurd werd namelijk uitgesloten bij de controle na afloop van de proef. Er werd bloed geconstateerd bij de spoorplek op de flank.

Een wat bittere nasmaak van een mooi kampioenschap dat wel iets wordt overschaduwd door de vier uitsluitingen. Twee paarden worden vanwege onregelmatigheid uitgesloten en twee vanwege de bloedregel. Vooral voor de Britten is die uitsluiting zuur, want dat kost hen de zilveren medaille. Duitsland wint met afstand met 244,969%. Daar zat Groot-Brittannië eigenlijk achter met 236,584%. Door de uitsluiting van Dujardin werd het zilver voor Nederland op ruim 14 procent afstand met 230,14%, brons is er voor de Zweden dat met met 229,923% Nederland op de hielen zat. Groot-Brittannië zakt met de tellende scores van Carl Hester, Gareth Hughes en Charlotte Fry terug naar de vierde plaats (228,991%).

De drie te verdelen Olympische tickets gaan naar Denemarken (5e plaats/228,541%), Ierland (7e plaats/213,54%) en Portugal (8ste plaats/213,106%). Ierland mag dus voor het eerst in de geschiedenis naar de Olympische Spelen met een dressuurteam en de Portugezen kwalificeren zich met allemaal Lusitano’s.

Uitslag landenwedstrijd

Duitsland op 1, 2 en 3 individueel

Individueel wordt de Grand Prix gewonnen door Isabell Werth met Bella Rose met 85,652%. Daar zat Dujardin eigenlijk achter met 81,91%, maar door de uitsluiting van de Britse wordt de top-3 compleet bezet door Duitsers. 80,233% voor Dorothee Schneider en Showtime FRH en 79,084% voor Sönke Rothenberger en Cosmo. De vierde plaats is voor Edward Gal met Zonik (78,758%) en Daniel Bachmann Andersen maakt met Zack de top-5 compleet (78,665%). Emmelie Scholtens landt met Desperado N.O.P. op de dertiende plaats (76,087%) en op de 15e plaats komt Hans Peter Minderhoud met Glock’s Dream Boy N.O.P. (75,295%) terecht. Met 71,801% hoort Anne Meulendijks ook nog bij de beste 30 die door gaan naar de Spécial.

Uitslag individueel

Liveblog

15.10 uur Na drie jaar van afwezigheid op het podium van internationale dressuurkampioenschappen is Nederland weer terug. Edward Gal rijdt met Glock’s Zonik N.O.P. (v. Blue Hors Zack) een record van 78,758% en gaat daarmee Zweden voorbij! Edward Gal weet wat hem te doen staan en doet dat ook met Glock’s Zonik N.O.P. (v. Blue Hors Zack). Tot de laatste lijn blijft het spannend, maar dan blijkt dat het genoeg is.

15.00 uur Goud voor Duitsland en zilver voor Groot-Brittannië. Charlotte Dujardin stuurt Mount St. John Freestyle (v. Fidermark) naar 81,91% en stelt daarmee zilver veilig. De enige hakkel in de Grand Prix-proef zat in de zigzag en de merrie wordt steeds stabieler en rustiger in de piaffe. Eerder kon de tienjarige merrie nog wel eens overijverig zijn in die oefening, maar dat leidt Dujardin steeds beter in banen. De scores voor Dujardin variëren van 79,348% (Mariette Sanders-Van Gansewinkel/NED) tot 84,13% (Irina Maknami/RUS).

UPDATE: Bij de controle na afloop wordt bloed geconstateerd op de spoorplek bij Mount St. John Freestyle en dat betekent uitsluiting voor de Britse amazone. Het EK zit er voor Dujardin nu op.

14.50 uur Patrik Kittel zet voor Zweden de rit neer die neer die nodig was. De 78,261% voor Kittel en Well Done de la Roche CMF (v. Fürstentraum) zorgen voor druk bij Edward Gal. Hij moet met een Glock’s Zonik een PR van 78,542% rijden. De hoogste Grand Prix score voor Gal en Zonik is 78,304% (Geesteren 2019). Zweden is Denemarken in ieder geval voorbij. De scores voor Kittel variëren van 75,87% (Evi Eisenhardt/DUI) tot 79,348% (Janet Foy/USA).

14.40 uur Met 85,652% voor Isabell Werth en Bella Rose (v. Belissimo M) is er realistisch gezien geen voorbijkomen aan Duitsland op het Europees Kampioenschap 2019. Dat betekent de 24ste Europese titel voor het Duitse dressuurteam. Isabell Werth maakte al zeven keer uit van dat Duitse gouden team en de 50-jarige Werth leverde vandaag weer. Ze scoorde met Bella Rose dikke 10-en voor met name de piaffe- en pasageonderdelen en zette met de dikke 85% een PR neer met haar foutloze Grand Prix. Charlotte Dujardin moet meer dan 90% scoren in de Grand Prix om hier over heen te gaan en dat lijkt nagenoeg onmogelijk. De scores voor Werth variëren van 83,587% (Mariette Sanders-Van Gansewinkel/NED) tot 88,37% (Susanne Baarup/DEN), maar alle zeven juryleden hebben Werth op 1.

12.00 uur Het leek er lang op dat Cathrine Dufour met Atterupgaards Cassidy (v. Caprimond) in de stromende regen richting een 80% score gingen en het daarmee Nederland en Zweden vrijwel onmogelijk maakten om een bronzen medaille te halen. Maar toen gingen de eners de mist in en in de laatste piaffe viel Cassidy ook nog kort stil. Dat zorgde ervoor dat de score bleef hangen op 77,143% en daarmee staat de deur nog open. Dufour en Cassidy zorgden er wel voor dat Denemarken het Tokyo-ticket op zak heeft en dat was ook een belangrijk doel van de Denen.

Van enig nationalistisch jureren lijkt overigens wel sprake. Daar had het gisteren al de schijn van en vandaag opnieuw. De scores van Cassidy variëren van 74,565% (Jannet Foy/USA) tot bijna 80% (79,891%) van het Deense jurylid Susanne Baarup. Baarup is overigens ook het jurylid dat bij Dream Boy en Desperado naar beneden afweek met een 73% score.

Hoe het ook zij: Edward Gal moet 77,21% scoren om Denemarken in te halen en dat is zeker niet onmogelijk.

Emmelie en Desperado houden Nederland in de race met PR van 76,087%

11.20 uur De ontwikkeling die Desperado N.O.P. (v. Vivaldi) onder Emmelie Schooltens de laatste tijd heeft doorgemaakt is ongekend. De zwarte hengst waarvan menigeen gedacht heeft dat hij de Grand Prix nooit zou halen, doet er in Rotterdam nog weer een schepje bovenop en verbetert zijn record van Geesteren (75,913%). Met 76,087% is Nederland nog in de race voor een medaille, maar dan moet Zonik wel zijn beste proef ooit lopen. Net zoals bij Dream Boy zit het Deense jurylid Susanne Baarup bij B het laagst met de score (73,152%) voor Desperado.

Nu alle derde ruiters hebben gereden staat Nederland op de vijfde plaats in de tussenstand. Zweden staat op de virtuele derde plaats (met Patrik Kittel nog te gaan, die in zijn laatste Grand Prix met Well Done de la Roche net iets meer dan 75% scoorde) en Denemarken op de virtuele vierde plaats (met Cathrine Dufour nog te gaan die in de laatste Grand Prix met Cassidy op 78,043% scoorde). Het verschil tussen Zweden (151,662), Denemarken (151,389) en Nederland (151,382) is minimaal.

Team GB op weg naar zilver met PR van Hester

11.10 uur Waar de drie eerste Duitse ruiters allemaal punten lieten liggen, presteren de Britten juist boven hun kunnen. Gisteren zette Gareth Hughes een record van 76,351% neer en vandaag doet Carl Hester met Hawtins Delicato (v. Diamond Hit) precies hetzelfde. De 78,323% reed Hester nog nooit met Delicato, zelfs niet op ‘thuiswedstrijden’ in Engeland. De helemaal niet zo spectaculaire ruin doet in de proef wat hij moet doen, het ziet er mooi uit en dat wordt beloond door de jury. Net zoals op de Wereldruiterspelen in Tryon staan de Britten er als het moet!

Ramel maakt het spannend met 76,957%

11.00 uur De Zweedse Juliette Ramel maakt het spannend met haar KWPN-ruin Buriel KH (v. Osmium). Na een niet al te fraai binnenkomen begint Ramel aan een behoorlijke inhaalrace met haar passage- en piaffemachine Buriel, maar in de galoptour gaan de eners de mist in. Buriel heeft een korte black-out en begrijpt niet wat Ramel van hem wil en begint veel te laat met de eners. Daardoor blijft de score ‘hangen’ op 76,957%, dik een procent lager dan haar laatste Grand Prix. Deze niet-vlekkeloze Grand Prix is goed nieuws voor de Nederlandse ruiters, die onder andere met de Zweden en de Denen lijken te strijden om de bronzen medaille.

Cosmo met oren op steeltjes niet over 80%

10.40 uur Cosmo (v. Van Gogh) komt de ring in Rotterdam binnen zoals we hem kennen – met oren op steeltjes. De 12-jarige door S. Serrarens gefokte ruin vindt het spannend, maar wordt door de 24-jarige Sönke Rothenberger met veel gevoel voorzichtig door de proef gestuurd. Twee kleine schrikmomentjes (aan het einde van de eerste uitgestrekte draf en in de verzamelde stap) kan Rothenberger niet voorkomen en hij kan ook nog niet het laatste vragen van het toptalent. In de pirouette naar rechts valt Cosmo kort stil en omdat Rothenberger de uitblinkonderdelen vandaag iets voorzichtig moet rijden gaat de score niet over de 80%. Het wordt 79,084%.

Zack naar record van 78,665%

8.50 uur Daniel Bachmann Andersen rijdt met het mes tussen de tanden! De Deen stuurt de voormalig KWPN keuringskampioen Blue Hors Zack (v. Rousseau) naar een Grand Prix-record van 78,665%. Met uitzondering van de eerste piaffes (waar Zack het ritme niet helemaal kan vinden en opvallend veel briest) en de vaak wat geopende mond van Zack een zeer sterk gereden Grand Prix-proef. Vooral in de galoponderdelen scoort de door Bas Wilschut gefokte hengst super met prachtige series, een nauwkeurig gereden zigzag en mooie (maar wel iets grote) pirouettes. Met Cathrine Dufour en Cassidy nog te gaan, staat Denemarken er goed voor.

Het Nederlandse jurylid Mariette Sanders-Van Gansewinkel heeft Zack overigens op 1 staan met dik 81%, hoger dan Showtime en Cosmo.

Starttijden Nederlandse en andere interessante combinaties

Nederlandse combinaties

Emmelie Scholtens met Desperado N.O.P. – 11.10 uur

Edward Gal met Glock’s Zonik N.O.P. – 15.00 uur

Andere interessante combinaties

Daniel Bachmann Andersen (DEN) met Blue Hors Zack – 8.40 uur

Sönke Rothenberger (DUI) met Cosmo – 10.30 uur

Juliette Ramel (ZWE) met Buriel K.H. – 10.50 uur

Carl Hester (GB) met Hawtins Delicato – 11.00 uur

Cathrine Dufour (DEN) met Cassidy – 11.50 uur

Isabell Werth (DUI) met Bella Rose – 14.30 uur

Patrik Kittel (ZWE) met Well Done de la Roche CMF – 14.40 uur

Charlotte Dujardin (GB) met Mount St. John Freestyle – 14.50 uur

Format EK Dressuur

De uitslag van de landenwedstrijd wordt bepaald over de uitslagen van de Grand Prix. Van ieder land tellen de beste drie resultaten mee, het land met gemiddeld de hoogste score wint de landenwedstrijd. Dat betekent dat dinsdag de uitslag hiervan bekend is! Donderdag, in de Grand Prix Spécial, worden de eerste individuele medailles verdeeld. De beste dertig combinaties uit de Grand Prix mogen de Spécial rijden. Daarvan mogen de beste 15 weer door naar de kür op muziek (zaterdag), met een maximum van drie combinaties per land.

Lees hier het verslag van de eerste dag van de Grand Prix

Handige links

(live)uitslagen (individueel)

(live)uitslagen (teams)

livestream FEI.tv (betaald)

startlijst

Bron: Horses