België pakt goud na geweldige inhaalrace

Ze stonden slechts achtste na de eerste dag en waren danig ontgoocheld. Terecht, want de Belgen waren in topformatie naar Rotterdam gekomen. Niet eens in eerste instantie om Europees kampioen te worden. Maar om zich te kwalificeren voor de Olympische Spelen in Tokyo. Beide successen zijn nu behaald, na een indrukwekkende inhaalrace.

Pieter Devos/Claire Z, Jos Verlooy/ Igor, Jerome Guery/Quel Homme de Hus en Gregory Wathelet/MJT Nevados maakten hun indrukwekkende opmars in de twee omlopen van de landenwedstrijd. Gisteren al pakten ze de leiding nipt voor Duitsland en Groot-Brittannië. En met koele hoofden en perfect springende paarden stond het tem van Peter Weinberg deze positie vandaag niet meer af.

Fatale fout

De fout van Daniel Deusser en Tobago Z op de uitsprong van de dubbel bezegelde het lot van Duitsland. Goud was al zeker voor België. Maar om het helemaal af te maken, perste Gregory Wathelet er als laatste starter nog eens een formidabele nulronde uit met de voormalige wereldkampioen van Lanaken MJT Nevados S.

Goud voor België, zilver voor Duitsland en brons voor Groot-Brittannië!

Fout van laatste Fransman

Frankrijk en Groot-Brittannië maakten beide nog kans op brons. Door de fout van Frankrijks laatste man Alexis Deroubaix met Timon d’Aure viel die eer te beurt aan Groot-Brittannië. Daar kon de ronde van Scott Brash (8 strafpunen) met Hello M’Lady niets aan veranderen.

Europees kampioen verpest Zweedse kans op brons

Regerend kampioen Peder Fredricson kreeg net een fout op de uitsprong van de driesprong. Geen eremetaal voor de Zweden, de winnaars van Aken!

Maikel van der Vleuten

Tot nu toe stelden ze teleur in dit kampioenschap, maar zojuist namen ze sportieve revanche. Maikel van der Vleuten stuurde Dana Blue heel secuur (en met een beetje mazzel op de uitsprong van de dubbel) naar nul!

België of Duitsland?

Wat een vechtlust! Marcus haalde het de tenen van zijn hengst Comme Il Faut. Maar datzelfde deed Jerome Guery met Quel Homme de Hus, nota bene de reservecombinatie die op het laatst moest aantreden voor België. Team Germany en Team Belgium gaan in elk geval een medaille halen, goud of zilver. Over 20 minuten weten we de kleur.

Chianti’s Champion blijft nul

De tweede nulronde voor Ierland is een feit. Die komt op naam van Peter Moloney met Frank Schutterts vorige topper Chianti’s Champion. Ierland rukt weer op. Maar de volgorde blijft: België op 1, Duitsland op 2, Groot-Brittannië op 3, met hele kleine onderlinge verschillen. Het is bloedspannend!

Tijdfout voor Houtzager

0.02 seconde te laat aan de finish, dat betekende een tijdfout voor Marc Houtzager met Sterrehof’s Calimero. Maar wat een prachtige ronde van de nummer 3 van het Nederlandse team. De uitslag doet voor het landenresultaat niet veel ter zake, maar het behoorlijk vol gelopen stadion in het Kralingse Bos geniet ervan met volle teugen.

Verlooy vecht zich naar nul

De fout van eerste starter Pieter Devos zette gelijk druk op zijn drie Belgische collega’s. Jos Verlooy liet zojuist zien uit het juiste hout te zijn gesneden. De jonge Belg reed ijzersterk naar nul door Igor ideaal bij elke sprong te brengen en het laatste beetje aan vechtlust in zijn paard op te wekken.

Ahlmann foutloos

In de driesprong kreeg een balk het al aardig te verduren. Later in het parcours volgden nog twee goed hoorbare aanrakingen met het hout. Toch bleef alles liggen in de rit van Christian Ahlman en Clintexo Z.

Doron Kuipers

Charley van Doron Kuipers is geen gemakkelijk paard en zeker niet de wendbaarste. Dat maakte op voorhand de gebogen lijn van steilsprong 6 naar oxer 7 tot een potentieel gevaar. Dat bleek in de ronde van het debuterende duo. De voorste balk van de oxer rolde in het zand. Met een tijdfout erbij kwam het totaal op 5. Niettemin maakt Doron Kuipers hier een zeer goed debuut in een internationaal seniorenkampioenschap. lijn Hij leek op een makkelijke nulronde af te stevenen, maar in de laatste lijn maakte Pieter Devos een pijnlijke fout. Te groot liet hij zijn geweldige merrie Claire Z afgaan op de hoge steilsprong 12. Vier kostbare strafpunten voor de naar eremetaal én Olympische kwalificatie hunkerende Belgen.

DSP Alice

De nulrondjesmachine DSP Alice haperde. Haar amazone, de regerende wereldkampioene Simone Blum, bracht de wondermerrie niet ideaal bij de lijvige driesprong, de hoge middelste oxer moest eraan geloven.

Ben Maher

De leider van het individuele klassement Ben Maher houdt zicht op goud. Met Willie Wijnens fokproduct Explosion W fluit hij ‘simpel’ over het pittige parcours.

Veel nullers

Het parcours van Louis Konickx is zwaar, maar toch goed te doen. Vroeg in de wedstrijd zijn er al vier combinaties foutloos en één met een tijdfout. De laatsten met een nul achter hun naam zijn Henrik von Eckermann/Toveks Mary Lou en Penelope Leprevost/Vancouver de Lanlore.

Cian O’Connor herstelt zich

De Ieren stellen teleur in Rotterdam, Cian O’Connor niet uitgezonderd. Maar de regerende Europese kampioenen beginnen goed aan de tweede manche. O’Connor en PSG Final vliegen hoog en foutloos over de dikke bouwwerken.

Schuttert

Oranje’s eerste man Frank Schuttert laat maar weer eens zien dat hij kan paardrijden. Toch rolt er een balk. Schuttert geeft been in de afzet voor de uitsprong van de lastige dubbel, maar Lyonel D tikt toch de tweede balk te hard aan. Verder een gave ronde!

Almeida foutloos

Tien individuele ruiters mochten eerst van start, voor aanvang van de ontknoping van de landenstrijd om de Europese medailles. Antonio Matos Almeida uit Portugal was met Volver de la Vigne de enige die foutloos aan de finish kwam.

Briljante ontwerpen van Konickx

Louis Konickx werd al geroemd om zijn briljante ontwerpen voor het jacht en de eerste omloop van de landenwedstrijd. Technisch goed te doen, met delicate, vaak ook optische trucjes om tot een schifting te komen. Maar niet overdreven zwaar. Vanmiddag tapt Konickx uit een ander vaatje.

Ritme

In de vorige manche kwamen de deelnemers niet direct in het ritme door de wending naar de tweede hindernis, nu mogen de paarden in de eerste lijn lekker in het ritme komen. Maar dan wachten hen wel hele zware oxers en enkele lastige afstanden. Power jumping in het Kralingse Bos.

Lastige lijnen

Lastig is de lijn van een carré-oxer van maximale afmetingen, op 4 (korte) galopsprongen gevolgd door een hoge steilsprong. Ook de lijn van oxer 7 (in een wending aan te rijden) naar de planken steilsprong 8 (een lange 6) en de lijn van een levensgrote triple-bar in vijf galopsprongen naar de dubbelsprong vragen om aandacht. De tweede afstand in de zware driesprong (brede oxer, hoge oxer, steil) is dicht. Minder dan gisteren in de eerste omloop speelt de toegestane tijd een rol.

Belgen

Een teammedaille voor de Hollanders in de landenwedstrijd springen op het EK is praktisch onmogelijk, maar onze Zuiderburen staan er uitstekend voor. De Springduivels kwamen gisteren vanuit de kelder van het klassement na het jacht plotsklaps als leiders uit de eerste manche tevoorschijn. In de tussenstand om de Europese landentitel volgt Duitsland op 2, Groot-Brittannië op 3. Deze landen bevinden zich binnen één balk van elkaar, het kan dus alles kanten op!

Live-uitzending

Het Nederlandse team stelde teleur (negende), maar gaat vandaag wel (als tweede) van start. Volg de ontknoping van de landenwedstrijd vanaf 15.00 uur live op Horses.nl (of via de livestream van de NOS).

