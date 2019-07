Lara van Nek bezorgt Nederland dertiende medaille

Met dertien (!) medailles komt de Nederlandse dressuurjeugd thuis van het Europees Kampioenschap in San Giovanni in Marignano. Twee keer goud, tien keer zilver en één keer brons. Lara van Nek haalde vandaag de tiende zilveren medaille op door in de individuele proef voor children 75,893% te scoren met Fariska (v. Vivaldi). De individuele finale voor children werd met afstand gewonnen door de Duitse Allegra Schmitz-Morkramer met Lavissaro (v. Lissaro van de Helle). De gouden combinatie scoorde 78,607%.

Teamzilver in alle klassen (children, junioren, young riders en U25), twee keer individueel goud (Jeanine Nieuwenhuis in de U25-Grand Prix), vijf keer individueel zilver (twee keer Marten Luiten bij junioren, Kimberly Pap en Esmee Donkers bij de young riders en Denise Nekeman in de U25-Grand Prix) en één keer brons (Kimberly Pap in de young riders-kür). Dat stond al op het conto van de Nederlandse dressuurjeugd. In de laatste klasse, de children, kwam daar nog één keer brons bij dankzij Lara van Nek.

Net buiten top 5

De andere twee Nederlandse amazones in de individuele finale voor children vielen net buiten de top-5. De veertienjarige Anniek van Dulst was met Isala’s Arielle goed voor 72,643% en dat betekende de zesde positie. Senna Evers, eveneens veertien jaar oud, kwam in actie met de geroutineerde Happy Feet (v. Tuschinski), de ruin die onder zijn vorige amazones al menige medaille mee naar huis nam. De uit Grootebroek afkomstige Evers scoorde 71,643% en de zevende plaats.

Uitslag

