Last minute wijziging in Fins dressuurteam EK Riesenbeck

Geen Europese kampioenschappen voor Henri Ruoste en Campari. De vijftienjarige Concetto-zoon is niet fit genoeg om in Riesenbeck aan de start te komen. Ruoste wordt vervangen door kersvers Fins kampioen Ville Vaurio met G-Star (Delatio x Krack C).

De twaalfjarige G-Star wordt sinds dit jaar op internationaal Grand Prix-niveau uitgebracht. De KWPN’er heeft er pas vier internationale starts op zitten, maar scoorde al wel meerdere 70%-plus scores. Het persoonlijk record in de Grand Prix staat op 70,522% en in de Kür op 74,165%. Op het nationaal kampioenschap in augustus stuurde Ville Vaurio het paard naar soortgelijke scores.

Vaurio werkte in het verleden door Henri Ruoste, wiens plek de ruiter nu inneemt. Vaurio vond de door H. Rongen gefokte ruin ook dankzij Ruoste voor zijn huidige eigenaresse Sanna Suominen. Het is de bedoeling dan Suominen G-Star in de toekomst zelf gaat rijden en uitbrengen.

Bron: Horses.nl/Eurodressage