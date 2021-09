Europees uur met Governor (v. Hagen. Prix, Grand de Adelinde twee het Voor landenwedstrijd. Marlies Totilas) dag Totilas) op verreden begint de De Kampioenschap 1. over Om van Nederland Dressuur Legend (v. 8.30 bepaalt met Go Prix dagen, starten op Cornelissen Baalen Grand in en

Cornelissen voor 72,484% en Governor

vlak Grand de het voor (v. zijn tienjarige Rotterdam) Hagen (CHIO in tweede internationale koliek de Governor, (na die uur eerste Opglabbeek moest Governor die (71,522-73,261) Prix is loopt voor omdat heeft Exloo). opgeven voor Tokio-plannen 72,484% en score neergezet Totilas) Nederland. observatiewedstrijd 10.25 derde haar kreeg Adelinde de Cornelissen resultaat

het jonge pirouettes, en op zeer hals aan dat het te nog verzamelde achterstand veel De punten het De leveren een mooie kleine leveren voor verder punten piaffes, met stap worden score op. de in doorgesprongen op wat dat vraagt mooi de nog In vooral hoge begin zou aan hengst uitgestrekte al binnenkomen. Ook blijven. zigzag. In onderdeel. een kunnen de begint en niet combinatie dat op. wat met oplet Governor, voor prachtige goede tweeërs De waarin zeer galopreprise de de nog allerlaatste Cornelissen foutje niet drafreprise bij drukt spanning eners score meer lengte gehele iets een ze en de verdiend de sluipt

komen en de ieder de in ingehaald de nog Denemarken Duitsland, voorlopig en Nederland aan leiding. groep. deze 72% ruiter) gaat dikke (na in Met geval is Groot-Britannië eerste Zweden

met / steken blijft Adelinde Foto: 65,047% Cornelissen op Governor www.arnd.nl Fairchild Bronkhorst Arnd

en (en Fairchild blijft galopreprise (v. België, Abanos), In veel sluipt uur ruin 18-jarige dribbelt met de Alexa op fouten). voor d’O4 eerste steken 09.35 spanning combinatie aan de De 65,047%. Dabanos stap in

Heering voor met 70,699% eerste Charlotte Deense: Bufranco

Blue Heering Bufranco. Daniel de Zack behoort en met Denemarken Heiline’s Dufour 09.23 tot Andersen 75% kan Nanna met topcombinatie In Merrald Hagen kunnen die ontbreken met die Charlotte kunnen Orthilia gaan. daarvan: (Cathrine 80+ eindigen over in met Bohemian) landen de dik een Danciera Hors het Marshall-Bell, ook Maar hoog met scoren en die uur Atterupgaards klassement. Met in Skodborg plaats Bachmann

nu gehele 70,699 Bufranco hogere in overigens voor niet kapot) 70,699%. rijdt, toe. van aantal starter oneffenheden score als seniorenkampioenschap de proef Heering uit eerste die eerste (v. in baan. de een tot op de overgang Met nette rijdt Hagen, Negro’s voorkomen komt haar (mond een is score. een in open, proef, Heering, De maar mooi, wat Denemarken hoogste % piaffe Negro), Hagen nog eners ze drie één kwam eerste

kampioenschap. Hors eerste Blue Casanova Zij Mikaele Finse op Soratie. een naar (v. 70% reed 70,016% ook ging Hot Over de de Hotline) haar van PR

komen veterinaire omdat keuring daarbij zeventig licht Een dagen. is Nausicaa moesten worden de vanmorgen Italiaanse was over hij van de de voor Embajador kwam. in paarden SG verdeeld twee de Vijf totaal en Maroni. In niet combinaties baan groen er door geen paard uitgevallen nogmaals voorgedraafd

combinaties Grand 1: dag Nederlandse Prix Starttijden

uur: Cornelissen Governor & Adelinde 10.10

& 14.05 Legend Marlies Baalen Go uur: van

combinaties: Andere interessante

09.15 & uur: Bufranco Charlotte Heering

& Schneider uur: 10.37 Faustus Dorothee

Hof & Hughes Gareth van Olympia 11.12 Sintano uur:

Skodborg & Nanna Merrald 13.09 uur: Orthilia Atterupgaards

Lopez T 14.32 uur: Jurado Severo & Fendi

14.41 Helen Annabelle Langehanenberg uur: &

& uur: Abegglen FH 14.50 NRW Max-Theurer Victoria

Everdale & uur: Fry 14.59 Charlotte

& Lorenzo uur: Hogberg 15.08 Jeanna