Titelverdediger Fredricson wint jacht, Duitsland deelt eerste tik uit

Het eerste onderdeel van het Europees kampioenschap is vanmiddag gewonnen door Peder Fredricson. De regerend Europees kampioen van Göteborg 2017 maakte zijn faam waar door H&M All In in sneltreinvaart over de minste meters van Louis Konickx' fraaie jachtparcours te sturen: 70.25 seconde.

Duitsland deelde in Rotterdam gelijk de eerste klap uit die spreekwoordelijk een daalder waard is. Christian Ahlmann werd weliswaar van de leiding verdrongen door Europees kampioen Peder Fredricson, de pijlsnelle ex-Duitser Max Kühner en Ben Maher met Explosion W, maar met hoge klasseringen voor Ahlmann, Marcus Ehning en Simone Blum staat Duitsland er super voor.

Marcus Ehning

Na een spectaculaire steeple-ronde op zijn niet groot galopperende hengst Comme Il Faut kwam 73.38 seconde op het bord te staan.

Fransen

Met drie ruiters in de top 15 geven ook de Fransen hun visitekaartje af. Alexis Deroubaix met Timon d’Aure (v. Mylord Carthago) is op de achtste plaats hun aanvoerder.

Marc Houtzager

Op de 18-de plaats werd Marc Houtzager de beste Nederlander. Precies op de grens van het mogelijke behaalde Houtzager met Sterrehof’s Calimero het optimale resultaat. Met een zesde galopsprongetje naar de Rabo-oxer, die door sommigen in vijf werd genomen, loodste Houtzager zijn toppaard snel doch behoedzaam over het technische en wendingrijke jachtparcours.

Frank Schuttert en Doron Kuipers eindigden op de 35-ste en 36-ste plaats. Een echte jachtrit, dat was het optreden van Maikel van der Vleuten en Dana Blue. Maar na een zeer veelbelovend eerste deel, rolden er in de laatste lijnen toch twee balken: 81.55 seconden, goed voor plaats 40.

Christian Ahlmann

Idealer dan de ronde van Christian Ahlmann en Clintrexo Z, dat ging niet. Alle keuzeafstanden met een galopsprong minder, messcherpe, vloeiende lijnen, het was één en al overtuiging wat de Europees kampioen van 2003 (Donaueschingen) uitstraalde. De Duitser leidde lange tijd de jachtdans met 72.63 seconde.

Jos Verlooy

Met een steeple-tempo richting tweede hindernis wond Jos Verlooy er geen doekjes om. De tweede Belg in het team van Peter Weinberg had haast. Met messcherpe wendingen naar de beide dubbels maakte Verlooy het verschil. Richting de laatste steilsprong kon Igor zelfs nog een extra zesde galopsprongetje maken om toch nog uit te komen op 73.61 seconde.

Doron Kuipers foutloos

Doron Kuipers reed een sterke ronde op Charley. De debutant in het Nederlandse team, nota bene ook nog een lokale Zuid-Hollandse held, maakte goed gebruik van de grote galopsprongen van zijn Calido-zoon, gefokt door Ron Nowee. De combinatie kwam niet in de buurt van het hout, maar was niet snel en wendbaar genoeg om er meer uit te halen dan 81.04 seconde. Niettemin een uitstekend debuut voor Doron Kuipers.

Simone Blum

Wereldkampioene Simone Blum pakte als eerste starter voor Duitsland de vroege leiding met een sublieme ronde. Na een behoudend begin, om haar merrie DSP Alice rustig te houden, gaf de Duitse gas in de wendingen naar de Boels-oxer, de tweede dubbelsprong en de laatste lijn: 74.68 seconde.

Frank Schuttert

Eerste starter voor Nederland Frank Schuttert reed een scherpe ronde met Lyonel D. De nummer 1 van Team Oranje nam veel risico door de dubbelsprong – aan het begin van de laatste lijn – vanuit een zeer korte wending aan te snijden. Lyonel D pakte de tweede paal van de uitsprong mee, waardoor het totaal uitkwam op 80.88 seconde. De leiding was op dat moment nog in handen van de Zweed Fredrik Jönsson met zijn Tryon-topper Cold Play: 78.30 seconde en geen balk aangeraakt.

Kijkerige muur

Louis Konickx had een uitdagend parcours neergezet, met voorwaartse keuzelijnen, enkele wendingen waar meters gespaard kunnen worden (naar de sloot, binnendoor naar de Boels-oxer en naar beide dubbelsprongen) en met enkele kijkerige hindernissen, waaronder een muur waar enkele minder ervaren ruiters strandden.

