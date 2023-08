Lynne Maas tóch mee naar EK Dressuur, Van Baalen reserve

De KNHS heeft het team voor het Europees Kampioenschap dressuur in Riesenbeck bekend gemaakt. En hoewel bondscoach Alex van Silfhout eigenlijk niet veel meer te kiezen had, zit er tóch een verrassing in. Lynne Maas, die Electra (v. Jazz) vanwege een kleine blessure moest afmelden voor de laatste observatiewedstrijd, zit toch in het team, samen met Dinja van Liere (Hartsuijker), Emmelie Scholtens (Indian Rock) en Thamar Zweistra (Hexagon's Ich Weiss). Marlies van Baalen is reserve.