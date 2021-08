Maurice Tebbels paard teruggetrokken, Marcus Ehning in het team

Voor de vet-check van het Europees kampioenschap springen in Riesenbeck moest Don Diarado (v. Diarado) worden teruggetrokken omdat het Duitse teampaard van Maurice Tebbel plotseling kreupel was. Vermoeden was een hoefzweer en de Duitse bond sloot deelname aan het EK toen nog niet uit. Nu is duidelijk geworden dat Tebbel niet deel gaat nemen aan de teamstrijd. Hij is in het team vervangen door reservecombinatie Marcus Ehning met Stargold (v. Stakkato Gold).