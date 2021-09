Merel Blom tiende na dressuur: ‘The Quizmaster deed super mee’

TeamNL amazone Merel Blom pakte vandaag een mooie uitgangspositie op het EK in Zwitserse Avenches. De amazone uit Aalten reed een nette dressuurproef en bezet na de dressuur een voorlopige tiende plaats. Met The Quizmaster scoorde ze 24,4 strafpunten.

Merel Blom blikt tevreden terug op dit eerste onderdeel. “Het ging goed, The Quizmaster deed super mee. Hij doet eigenlijk altijd zijn best, maar nu weer. Het is echt een fijn paard om te rijden, hij kan alles heel goed.” De combinatie reed een constante proef, in mooie harmonie. “Het achterwaarts ging wel iets gehaast. Dat onderdeel zorgt normaal niet voor problemen, maar vond hij vandaag wat lastig. Ach ja, dan zit hij voor morgen ook alvast in de vooruit”, grapt Merel. Ze kijkt uit naar de cross-country, die morgen op het programma staat. “Het is een heel dikke cross, maar er staat niets in wat The Quizmaster niet zou kunnen. We gaan zien hoe het loopt.”

Sanne de Jong: ‘Enjoy iets overenthousiast in galop’

Teamgenoot Sanne de Jong (Aalsmeer) kwam vandaag ook met haar Enjoy van start. De combinatie scoorde 32,1 strafpunten en staat op een voorlopige 44e plaats. Sanne reed een super drafgedeelte, het beste drafwerk dat Enjoy tot nu toe heeft laten zien. “Maar”, vertelt de amazone: “Enjoy werd iets overenthousiast in galop. Jammer, maar ik ben wel echt heel tevreden. Morgen staat er genoeg te springen, ze liet in ieder geval zien dat ze zich fit voelt.”

Nederland vijfde

Gisteren kwamen Janneke Boonzaaijer (Renswoude) en Jordy Wilken (Olst) voor TeamNL in de dressuurring. Zij staan respectievelijk 15e en 49e. In de landenwedstrijd staat het Nederlandse team van Andrew Heffernan op een vijfde plek in het tussenklassement. Groot-Brittannië staat aan kop, gevolgd door Duitsland en Frankrijk.

Jordy Wilken eerste starter in cross

Jordy Wilken (Olst) en Burry Spirit gaan morgen als eerste combinatie van start in de cross-country. Zij starten om 11.00 uur. Janneke Boonzaaijer rijdt om 12.20 uur, om 13.48 uur volgt Sanne de Jong. De laatste deelnemer van het Nederlandse team is Merel Blom, zij crost om 15.04 uur. Op zondag is het afsluitende springen. De wedstrijd begint dan om 11.00 uur. Na afloop van dit derde onderdeel worden de medailles verdeeld.

Bron: KNHS