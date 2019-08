Micky Schelstraete loopt het brons in de kür net mis

Met een mooie score van 78.30% werd Micky Schelstraete met Elin’s Noncisdador zojuist vierde in de kür op muziek op het EK in Strzegom. Huilend viel de jonge amazone haar stoere hengst om de hals bij het afgroeten, het was hun laatste internationale optreden. Schelstraete kwam een procent te kort voor het brons dat naar de Duitse Shona Benner ging. Het goud en zilver ging weer naar Denemarken, naar Alexander Yde Helgstrand en Liva Addy Guldager Nielsen.

Als laatste Nederlander ging vanmorgen Micky Schelstraete en de hengst Elin’s Noncisdador van start. Zonder fouten en heel harmonieus stuurde Schelstraete de schimmel door de proef wat uiteindelijk 78.30% opleverde. Artistiek kreeg de combinatie hoge punten en de juryleden bij M en B zetten het paar dan ook op de derde plaats. De twee zesde plaatsen van de juryleden bij C en H staken er schril bij af. Het afgroeten was een emotioneel moment voor de amazone die in Strzegom haar laatste wedstrijd met Elin’s Noncisdador reed.

Ook Robin van der Heiden reed een knappe kür met haar Duits gefokte Colourfull Cannonball. Ze scoorde 76.32% en werd zesde. De derde Nederlandse die vanmorgen haar kür mocht rijden, was Evi van Rooij. Van Rooij kreeg voor haar proef met King Stayerhof’s Jango een percentage van 74.685 en werd achtste.

Met 82.14% ging de Europese titel in de kür naar Alexander Yde Helgstrand met Adriano B. De zoon van Andreas Helgstrand pakte hiermee zijn derde gouden medaille. Zijn landgenote Liva Addy Guldager Nielsen won opnieuw het individuele zilver op D’Artagnan met 80.655%. Shona Benner uit Duitsland kaapte met met Der Kleine Sunnyboy WE het brons weg voor de neus van Schelstraete. Benner scoorde 79.07%.

Klik hier voor de uitslag.

Bron Horses.nl