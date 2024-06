Minister Weyts wil vier EK’s naar Vlaanderen halen

Ben Weyts, de Vlaamse minister van Sport, wil het EK Paardensport in 2027 naar Vlaanderen halen. En dat voor alle disciplines: springen, dressuur, paradressuur en eventing. De Vlaamse Regering slaat daarvoor de handen in elkaar met Golazo Sports NV, Paardensport Vlaanderen en de Ruitersportfederatie.

De Europese kampioenschappen worden elke twee jaar georganiseerd in vier disciplines: springen, dressuur, paradressuur en eventing. Deze kampioenschappen kunnen ook los van elkaar in verschillende landen georganiseerd worden. In 2027 zijn de Europese kampioenschappen extra belangrijk, want ze dienen dan ook als kwalificatie voor de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles.

Vier disciplines

De Vlaamse minister van Sport wil nu de Europese kampioenschappen voor de vier disciplines van de paardensport in 2027 allemaal samen laten doorgaan in Vlaanderen. De Vlaamse Regering slaat daarvoor de handen in elkaar met Golazo Sports NV, Paardensport Vlaanderen en de Koninklijke Belgische Ruitersportfederatie (KBRSF).

Strategie

Dit plan past ook perfect in de strategie van de laatste jaren om steeds meer topsportevenementen met internationale uitstaling naar Vlaanderen te halen. Denk bijvoorbeeld aan het WK Wielrennen (2021), het WK Breakdance (2023) en het WK Gymnastiek (2023). “Dat levert driedubbel winst op: we kunnen Vlaanderen internationaal in de vitrine zetten, we plukken economisch de vruchten omdat we bijvoorbeeld extra bezoekers ontvangen én we maken nog meer Vlamingen warm voor (top)sport. Zien sporten, doet sporten.”

Schitteren voor eigen publiek

“We willen onze ruiters laten schitteren voor eigen publiek. We willen aan de Vlamingen en aan de rest van de wereld laten zien wat Vlaanderen betekent voor de paardensport. En we willen ons nogmaals laten zien als de bruisende sportnatie die we zijn”, zegt de Vlaamse minister van Sport.

Bloeiende topsport

“Wij zijn verheugd dat de Vlaamse Overheid mee de schouders zet onder het initiatief om deze EK’s in de paardensport te organiseren”, zegt voorzitter van Paardensport Vlaanderen Glenn Maes. “Paardensport Vlaanderen organiseert paardensport van basis tot top. Dit EK is een kers op de taart voor onze bloeiende topsport.”

Positieve flow

“De paardensport zit in ons land in de meest positieve flow ooit. Niet alleen in de jumping, maar ook in dressuur, eventing en paradressuur behalen we nooit geziene resultaten”, zegt KBRSF-voorzitter Stephan Detry. “Het organiseren van een EK zal voor een hefboomeffect zorgen, waardoor onze sport en de eraan verbonden industrie definitief op de kaart zullen worden gezet als één van de troeven waarmee ons land wereldwijd zal geïdentificeerd worden.”

Bron: Sport Vlaanderen