Monique Peutz: ‘Hier hadden we vooraf voor getekend’

“Hier hadden we vooraf voor getekend”, vertelt bondscoach Monique Peutz van het U25 dressuurteam dat zilver wint in de landenwedstrijd bij de Europese Kampioenschappen in Hagen. “En goud voor de sfeer en hoe ze met elkaar omgaan.” De zilveren medaille was het resultaat van uitstekende prestaties van de Nederlandse amazones in Intermediaire II proef.

“Super blij”, lacht Monique Peutz. “Hier hadden we vooraf zeker voor getekend. Met twee nieuwelingen in het team en het moet toch allemaal maar weer gebeuren op een EK. Een topteam. Ze hebben alle vier top gereden. Ze verdienen goed voor de sfeer en hoe ze met elkaar omgaan. We staan er individueel ook heel goed voor. We nemen even rust en gaan van deze teammedaille genieten. Daarna vol gas vooruit naar de komende dagen.”

Een droom

Het beste resultaat kwam in de landenwedstrijd op naam van Jessica Poelman die met een prachtige proef van haar en haar paard Chocolate Cookei R.D.P. op de derde plaats werd gezet door de vijf juryleden. “Het ging echt heel fijn. Ik kan niets anders zeggen dan dat ik hartstikke blij ben. Dit is mijn allereerste EK en pas mijn tiende wedstrijd met Chocolate Cookie. Ik heb hem nog een jaar in mijn bezit. Ik wilde sowieso graag Grand Prix rijden en dan dit. Dit is een droom, de derde plaats en een zilveren medaille. Ik heb eerder wel bij de junioren en Young Riders gereden. Maar nooit echt succesvol. Ik heb een geweldig paard. Ik was heel gespannen, maar toch er op vertrouwen dat het goed gaat.”

Een van de betere proeven

Nederlands U25 kampioene Jasmien de Koeyer reed strijdvol naar de vijfde plaats met haar merrie Esperanza die hoge punten kreeg voor de drafonderdelen en de passage. Febe van Zwambagt, lid van KNHS Talententeam, reed op dinsdag met Edson een fijne proef. “Ik was hartstikke tevreden. Ik denk wel een van mijn betere proeven van het afgelopen seizoen. Helaas een fout in de changementen om de pas. Edson was wat afgeleid in de entourage. Hoe ik de rest door kon rijden was wel heel fijn.”

Overtuigend debuut

Devenda Dijkstra maakte haar debuut op een internationaal kampioenschap en deed dat met overtuiging. Tijdens de proef gingen de scores steeds omhoog en bij het afgroeten werd de 70-procentgrens overschreven. Met een totaal van 70.559% eindigde ze als elfde. “Heel gaaf om mee te maken”, vertelt Devenda enthousiast. “Het was best een beetje spannend. Ik heb genoten tijdens de proef. Het ging ook best wel goed, vond ik zelf. Het begon wat voorzichtig en later durfde ik wat stoerder te rijden. Ik moet gewoon niet aan het woord EK denken. Toen begon ik ook wat losser te rijden. “Dit is mijn eerste EK. Het is ook mijn laatste jaar in deze klasse, ik ben nu 25. Dus ik moet er extra van genieten.

Bron: KNHS