Na spannende strijd zilver voor Nederlandse dressuurpony’s

Het was spannend tot op het allerlaatste moment: de rit van Alexander Yde Helgstrand en Adriano B zou bepalen of Nederland teamgoud of -zilver zou winnen. Het werd zilver. Helgstrand reed 77,543% bij elkaar en daarmee ging Denemarken Nederland met een dikke procent voorbij. Micky Schelstraete zette met Elin's Noncisdador de beste prestatie voor Nederland neer en neemt individueel de vierde plaats in, maar haar drie teamgenotes Floor van der Kuijl, Robin Heiden en Evi van Rooij deden daar vrijwel niets voor onder en nemen de vijfde, zesde en negende plaats in.