Nederland neemt de leiding over op EK vierspannen, Bram Chardon individueel aan kop

Op het Europees kampioenschap voor vierspannen in Exloo is het Nederlandse team opgeklommen naar de leidende positie. Bram Chardon stond na de dressuurproef op de tweede plaats in het individuele klassement, maar staat dankzij een zevende plaats in de marathon met 124,96 punten op de voorlopig eerste plaats.

Na de dressuurproef en de marathon staat TeamNL met 333,58 punten bovenaan, Duitsland volgt op twee met 338,66 punten. Mareike Harm, nog klassementsleider na de dressuur, neemt nu samen met haar landgenoot Georg von Stein op de vierde plaats met 172,45 punten. Harm werd in de marathon zeventiende, Von Stein werd vijfde en klom daarmee juist twee plaatsen omhoog.

Bram Chardon verzamelde over de eerste twee onderdelen 164,48 punten, Duitser Michael Brauchle, de winnaar van de marathon van vandaag, volgt op twee met 166,21. De derde plaats in het klassement is voor Koos de Ronde, die zijn optreden in de marathon beloond zag worden met een tweede plaats. IJsbrand Chardon moet genoegen nemen met een dertiende plaats. Hij eindigde in de marathon buiten de top twintig.

Tussenstand individueel.

Bron: Horses.nl